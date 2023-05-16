Также повысится и температура воздуха на несколько градусов, напоминая, что вскоре в дверь постучится лето. Однако вместе все погодные условия создают чрезвычайную пожарную опасность.

Достойно внимания Приближаемся к летней жаре: сколько градусов будет в Украине в ближайшие дни

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Так, синоптики предупредили, что 17 мая почти по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Обойдёт она только Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области, а также временно оккупированный Крым.



Пожарная опасность 17 мая / Карта Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха за окном, то на Западе Украины в среду она будет колебаться в пределах от +21 до +24. Вместе с кратковременными дождями и грозами там также ожидается сильный ветер, скорость которого может достигать до 12 метров в секунду.

На Севере и Юге, а также в центральных областях государства днем столбики термометров будут стартовать с отметок +22. При этом в течение суток они будут доходить до +27. К примеру, в Умани и Первомайске.

Что касается Востока Украины, там днем 17 мая также минимальной температура будет на уровне +22. Однако преимущественно выше +24 она не будет подниматься.

Погода в городах Украины

Киев – +24...+26

Ужгород – +20...+22

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +22...+24

Житомир – +23...+25

Винница – +24...+26

Одесса – +23...+25

Николаев – +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +23...+25

Днепр – +23...+25

Запорожье – +23...+25

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24



Прогноз погоды на 17 мая / Карта Укргидрометцентра