Також підвищиться й температура повітря на декілька градусів, нагадуючи, що незабаром у двері постукає літо. Проте разом усі ці погодні умови створюють надзвичайну пожежну небезпеку.
Варте уваги Наближаємося до літньої спеки: скільки градусів буде в Україні найближчими днями
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Так, синоптики попередили, що 17 травня майже на всій території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Омине вона лише Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області, а також тимчасово окупований Крим.
Пожежна небезпека 17 травна / Карта Укргідрометцентру
Щодо температури повітря за вікном, то на Заході України у середу вона коливатиметься в межах від +21 до +24. Разом з короткочасними дощами та грозами там також очікується доволі сильний вітер, швидкість якого може сягати до 12 метрів за секунду.
На Півночі та Півдні, а також у центральних областях держави вдень стовпчики термометрів стартуватимуть з позначок +22. При цьому протягом доби подекуди вони сягатимуть й +27. Наприклад, в Умані та Первомайску.
Щодо Сходу України, то там вдень 17 травня також мінімальною температура буде на рівні +22. Однак переважно вище +24 вона не підійматиметься.
Погода у містах України
Київ – +24...+26
Ужгород – +20...+22
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +21...+23
Рівне – +22...+24
Житомир – +23...+25
Вінниця – +24...+26
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +22...+24
Суми – +22...+24
Полтава – +23...+25
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Прогноз погоди на 17 травна / Карта Укргідрометцентру