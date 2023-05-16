Також підвищиться й температура повітря на декілька градусів, нагадуючи, що незабаром у двері постукає літо. Проте разом усі ці погодні умови створюють надзвичайну пожежну небезпеку.

Варте уваги Наближаємося до літньої спеки: скільки градусів буде в Україні найближчими днями

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Так, синоптики попередили, що 17 травня майже на всій території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Омине вона лише Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області, а також тимчасово окупований Крим.



Пожежна небезпека 17 травна / Карта Укргідрометцентру

Щодо температури повітря за вікном, то на Заході України у середу вона коливатиметься в межах від +21 до +24. Разом з короткочасними дощами та грозами там також очікується доволі сильний вітер, швидкість якого може сягати до 12 метрів за секунду.

На Півночі та Півдні, а також у центральних областях держави вдень стовпчики термометрів стартуватимуть з позначок +22. При цьому протягом доби подекуди вони сягатимуть й +27. Наприклад, в Умані та Первомайску.

Щодо Сходу України, то там вдень 17 травня також мінімальною температура буде на рівні +22. Однак переважно вище +24 вона не підійматиметься.

Погода у містах України

Київ – +24...+26

Ужгород – +20...+22

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +21...+23

Рівне – +22...+24

Житомир – +23...+25

Вінниця – +24...+26

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24



Прогноз погоди на 17 травна / Карта Укргідрометцентру