Синоптики прогнозируют на пятницу переменную облачность. Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

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В каких регионах могут пройти дожди

В целом существенных осадков на 17 мая не прогнозируется, только днем на Закарпатье, Прикарпатье, Черниговщине, Сумщине и в восточных областях могут пройти небольшие дожди.

Температура ночью в среднем по стране составит 4 – 9 градусов тепла, днем 16 – 21 градус и на востоке страны – 13 – 18 градусов. Между тем на высокогорье Карпат ночью будет около 0, днем 7 – 12 градусов тепла.

В общем столбики термометров в пятницу будут показывать в областных центрах такую температуру:

  • Киев – +19...+21,
  • Ужгород – +18...+20,
  • Львов – +18...+20,
  • Ивано-Франковск – +18...+20,
  • Тернополь – +18...+20,
  • Черновцы – +17...+19,
  • Хмельницкий – +17...+19,
  • Луцк – +19...+21,
  • Ровно – +19...+21,
  • Житомир – +18...+20,
  • Винница – +18...+20,
  • Одесса – +17...+19,
  • Николаев – +19...+21,
  • Херсон – +19...+21,
  • Симферополь – +17...+19,
  • Кропивницкий – +19...+21,
  • Черкассы – +17...+19,
  • Чернигов – +17...+19,
  • Сумы – +17...+19,
  • Полтава – +17...+19,
  • Днепр – +17...+19,
  • Запорожье – +18...+20,
  • Донецк – +16...+18,
  • Луганск – +15...+17,
  • Харьков – +15...+17.

Прогноз погоды на 17 мая по Киевской области

В столице будет переменная облачность, осадков в этот день не будет. Ветер преимущественно северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура в Киеве ночью составит 7 – 9 градусов тепла, днем около 20 градусов. А по области – 4 – 9 градусов тепла ночью и 16 – 21 градус днем.