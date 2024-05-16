Синоптики прогнозируют на пятницу переменную облачность. Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
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В каких регионах могут пройти дожди
В целом существенных осадков на 17 мая не прогнозируется, только днем на Закарпатье, Прикарпатье, Черниговщине, Сумщине и в восточных областях могут пройти небольшие дожди.
Температура ночью в среднем по стране составит 4 – 9 градусов тепла, днем 16 – 21 градус и на востоке страны – 13 – 18 градусов. Между тем на высокогорье Карпат ночью будет около 0, днем 7 – 12 градусов тепла.
В общем столбики термометров в пятницу будут показывать в областных центрах такую температуру:
- Киев – +19...+21,
- Ужгород – +18...+20,
- Львов – +18...+20,
- Ивано-Франковск – +18...+20,
- Тернополь – +18...+20,
- Черновцы – +17...+19,
- Хмельницкий – +17...+19,
- Луцк – +19...+21,
- Ровно – +19...+21,
- Житомир – +18...+20,
- Винница – +18...+20,
- Одесса – +17...+19,
- Николаев – +19...+21,
- Херсон – +19...+21,
- Симферополь – +17...+19,
- Кропивницкий – +19...+21,
- Черкассы – +17...+19,
- Чернигов – +17...+19,
- Сумы – +17...+19,
- Полтава – +17...+19,
- Днепр – +17...+19,
- Запорожье – +18...+20,
- Донецк – +16...+18,
- Луганск – +15...+17,
- Харьков – +15...+17.
Прогноз погоды на 17 мая по Киевской области
В столице будет переменная облачность, осадков в этот день не будет. Ветер преимущественно северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.
Температура в Киеве ночью составит 7 – 9 градусов тепла, днем около 20 градусов. А по области – 4 – 9 градусов тепла ночью и 16 – 21 градус днем.