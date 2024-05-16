Синоптики прогнозируют на пятницу переменную облачность. Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

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В каких регионах могут пройти дожди

В целом существенных осадков на 17 мая не прогнозируется, только днем на Закарпатье, Прикарпатье, Черниговщине, Сумщине и в восточных областях могут пройти небольшие дожди.



Температура ночью в среднем по стране составит 4 – 9 градусов тепла, днем 16 – 21 градус и на востоке страны – 13 – 18 градусов. Между тем на высокогорье Карпат ночью будет около 0, днем 7 – 12 градусов тепла.

В общем столбики термометров в пятницу будут показывать в областных центрах такую температуру:

Киев – +19...+21,

Ужгород – +18...+20,

Львов – +18...+20,

Ивано-Франковск – +18...+20,

Тернополь – +18...+20,

Черновцы – +17...+19,

Хмельницкий – +17...+19,

Луцк – +19...+21,

Ровно – +19...+21,

Житомир – +18...+20,

Винница – +18...+20,

Одесса – +17...+19,

Николаев – +19...+21,

Херсон – +19...+21,

Симферополь – +17...+19,

Кропивницкий – +19...+21,

Черкассы – +17...+19,

Чернигов – +17...+19,

Сумы – +17...+19,

Полтава – +17...+19,

Днепр – +17...+19,

Запорожье – +18...+20,

Донецк – +16...+18,

Луганск – +15...+17,

Харьков – +15...+17.

Прогноз погоды на 17 мая по Киевской области

В столице будет переменная облачность, осадков в этот день не будет. Ветер преимущественно северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура в Киеве ночью составит 7 – 9 градусов тепла, днем около 20 градусов. А по области – 4 – 9 градусов тепла ночью и 16 – 21 градус днем.