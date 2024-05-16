Синоптики прогнозують на п'ятницю мінливу хмарність. Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

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У яких регіонах можуть пройти дощі

Загалом суттєвих опадів на 17 травня не прогнозується, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті, Чернігівщині, Сумщині та в східних областях можуть пройти невеликі дощі.



Температура вночі в середньому по країні становитиме 4 – 9 градусів тепла, вдень 16 – 21 градус і на сході країни – 13 – 18 градусів. Тим часом на високогір'ї Карпат вночі буде близько 0, вдень 7 – 12 градусів тепла.

Загалом стовпчики термометрів у п'ятницю показуватимуть в обласних центрах таку температуру:

Київ – +19...+21,

Ужгород – +18...+20,

Львів – +18...+20,

Івано-Франківськ – +18...+20,

Тернопіль – +18...+20,

Чернівці – +17...+19,

Хмельницький – +17...+19,

Луцьк – +19...+21,

Рівне – +19...+21,

Житомир – +18...+20,

Вінниця – +18...+20,

Одеса – +17...+19,

Миколаїв – +19...+21,

Херсон – +19...+21,

Сімферополь – +17...+19,

Кропивницький – +19...+21,

Черкаси – +17...+19,

Чернігів – +17...+19,

Суми – +17...+19,

Полтава – +17...+19,

Дніпро – +17...+19,

Запоріжжя – +18...+20,

Донецьк – +16...+18,

Луганськ – +15...+17,

Харків – +15...+17.

Прогноз погоди на 17 травня по Київщині

У столиці буде мінлива хмарність, опадів у цей день не буде. Вітер переважно північно-західний, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура у Києві вночі становитиме 7 – 9 градусів тепла, вдень близько 20 градусів. А по області – 4 – 9 градусів тепла вночі та 16 – 21 градус вдень.