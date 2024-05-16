Синоптики прогнозують на п'ятницю мінливу хмарність. Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
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У яких регіонах можуть пройти дощі
Загалом суттєвих опадів на 17 травня не прогнозується, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті, Чернігівщині, Сумщині та в східних областях можуть пройти невеликі дощі.
Температура вночі в середньому по країні становитиме 4 – 9 градусів тепла, вдень 16 – 21 градус і на сході країни – 13 – 18 градусів. Тим часом на високогір'ї Карпат вночі буде близько 0, вдень 7 – 12 градусів тепла.
Загалом стовпчики термометрів у п'ятницю показуватимуть в обласних центрах таку температуру:
- Київ – +19...+21,
- Ужгород – +18...+20,
- Львів – +18...+20,
- Івано-Франківськ – +18...+20,
- Тернопіль – +18...+20,
- Чернівці – +17...+19,
- Хмельницький – +17...+19,
- Луцьк – +19...+21,
- Рівне – +19...+21,
- Житомир – +18...+20,
- Вінниця – +18...+20,
- Одеса – +17...+19,
- Миколаїв – +19...+21,
- Херсон – +19...+21,
- Сімферополь – +17...+19,
- Кропивницький – +19...+21,
- Черкаси – +17...+19,
- Чернігів – +17...+19,
- Суми – +17...+19,
- Полтава – +17...+19,
- Дніпро – +17...+19,
- Запоріжжя – +18...+20,
- Донецьк – +16...+18,
- Луганськ – +15...+17,
- Харків – +15...+17.
Прогноз погоди на 17 травня по Київщині
У столиці буде мінлива хмарність, опадів у цей день не буде. Вітер переважно північно-західний, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура у Києві вночі становитиме 7 – 9 градусів тепла, вдень близько 20 градусів. А по області – 4 – 9 градусів тепла вночі та 16 – 21 градус вдень.