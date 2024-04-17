Синоптики предупредили о первом уровне опасности, то есть желтом, из-за опасных метеорологических явлений в Украине. В частности, в Винницкой, Киевской, Черниговской, днем – в Житомирской и Черкасской областях.

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Какой погоды ждать в регионах Украины

На всей территории Украины 18 апреля будет облачная погода. Температура воздуха понизится еще на несколько градусов, по сравнению с 17 апреля.

В Украине, кроме юго-восточной части, умеренные дожди, в Винницкой области, Киевской и Черниговской, днем и на Житомирщине и Черкасщине значительные дожди, в центральных и Харьковской областях местами грозы,

– рассказали в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, ветер будет преимущественно северный. В частности, на Юге и Востоке – юго-восточный ориентировочно 7 – 12 метров в секунду, днем в Карпатах, большинстве центральных и восточных областей местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Днем на Западе, Севере, в Винницкой и Черкасской области 7 – 12 градусов тепла, ночью – 3 – 8. В других областях Украины – днем 14 – 19 градусов тепла, ночью – 9 – 14. Правда, на юго-востоке будет значительно теплее – ориентировочно 22 – 27 градусов тепла.

В Карпатах мокрый снег, днем будет от 0 до 5 градусов тепла, ночью – от 2 градусов тепла до 3 мороза.

В Киевской области также предупредили об опасных метеорологических явлениях. Там из-за значительных дождей объявили первый уровень опасности, то есть желтый.

Температура по области ночью 3 – 8 градусов тепла, днем 7 – 12 градусов тепла. В Киеве ночью 5 – 7 градусов, днем 7 – 9 градусов,

– сообщили синоптики.

По их данным, там будет преимущественно северный ветер ориентировочно 7 – 12 метров в секунду.

Синоптики предупредили о повышении уровня воды

В Укргидрометцентре объяснили, что из-за высокого уровня воды и его повышения на Десне выше Чернигова и в Днепре возле Неданчичей прогнозируют:

на Десне – первый уровень опасности, то есть желтый. Причина – затопления пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области;

– первый уровень опасности, то есть желтый. Причина – затопления пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области; на Верхнем Днепре – второй уровень опасности, то есть оранжевый. Там будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области.

Также из-за ожидаемых значительных осадков 17 – 19 апреля на реках суббасейнов реки Припять и Среднего Днепра (на Житомирщине, Киевщине, Черкасщине) ожидается повышение уровней воды на 0,1 – 0,3 метра. Кроме того, вода выйдет на пойму реки Норин на Житомирщине. Также синоптики ожидают дальнейшее увеличение слоя воды на поймах рек Стугна и Ольшанка в Киевской и Черкасской областях. Из-за этого также объявили первый уровень опасности, то есть желтый.



Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках

Какой будет погода в городах Украины

Киев – +7...+9

Ужгород – +10...+12

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +7...+9

Ровно – +9...+11

Житомир – +8...+10

Винница – +8...+10

Одесса – +13...+15

Николаев – +17...+19

Херсон – +23...+25

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +9...+11

Сумы – +12...+14

Полтава – +16...+18

Днепр – +23...+25

Запорожье – +24...+26

Донецк – +22...+24

Луганск – +24...+26

Харьков – +24..+26



Прогноз погоды на 18 апреля / Укргидрометцентр