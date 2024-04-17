Синоптики попередили про перший рівень небезпечності, тобто жовтий, через небезпечні метеорологічні явища в Україні. Зокрема, у Вінницькій, Київській, Чернігівській, вдень – у Житомирській та Черкаській областях.

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Якої погоди чекати в регіонах України

На всій території України 18 квітня буде хмарна погода. Температура повітря понизиться ще на декілька градусів, порівняно з 17 квітня.

В Україні, крім південно-східної частини, помірні дощі, на Вінниччині, Київщині та Чернігівщині, вдень і на Житомирщині та Черкащині значні дощі, в центральних та Харківській областях подекуди грози,

– розповіли в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, вітер буде переважно північний. Зокрема, на Півдні та Сході – південно-східний орієнтовно 7 – 12 метрів за секунду, вдень в Карпатах, більшості центральних та східних областей місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вдень на Заході, Півночі, на Вінниччині та Черкащині 7 – 12 градусів тепла, вночі – 3 – 8. В інших областях України – вдень 14 – 19 градусів тепла, вночі – 9 – 14. Щоправда, на південному Сході буде значно тепліше – орієнтовно 22 – 27 градусів тепла.

В Карпатах мокрий сніг, вдень буде від 0 до 5 градусів тепла, вночі – від 2 градусів тепла до 3 морозу.

У Київській області також попередили про небезпечні метеорологічні явища. Там через значні дощі оголосили перший рівень небезпеки, тобто жовтий.

Температура по області вночі 3 – 8 градусів тепла, вдень 7 – 12 градусів тепла. У Києві вночі 5 – 7 градусів, вдень 7 – 9 градусів,

– повідомили синоптики.

За їхніми даними, там буде переважно північний вітер орієнтовно 7 – 12 метрів за секунду.

Синоптики попередили про підвищення рівня води

В Укргідрометцентрі пояснили, що через високий рівень води та його підвищення на Десні вище Чернігова та в Дніпрі біля Неданчичів прогнозують:

на Десні – перший рівень небезпеки, тобто жовтий. Причина – затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області;

– перший рівень небезпеки, тобто жовтий. Причина – затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області; на Верхньому Дніпрі – другий рівень небезпеки, тобто помаранчевий. Там утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області.

Також через очікувані значні опади 17 – 19 квітня на річках суббасейнів річки Прип'ять та Середнього Дніпра (на Житомирщині, Київщині, Черкащині) очікується підвищення рівнів води на 0,1 – 0,3 метра. Окрім того, вода вийде на заплаву річки Норин на Житомирщині. Також синоптики очікують подальше збільшення шару води на заплавах річок Стугна та Вільшанка у Київській та Черкаській областях. Через це також оголосили перший рівень небезпеки, тобто жовтий.



Синоптики попередили про підвищення рівня води у річках

Якою буде погода в містах України

Київ – +7...+9

Ужгород – +10...+12

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +8..+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +7...+9

Рівне – +9...+11

Житомир – +8...+10

Вінниця – +8...+10

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +9...+11

Суми – +12...+14

Полтава – +16...+18

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +24...+26

Харків – +24..+26



Прогноз погоди на 18 квітня / Укргідрометцентр