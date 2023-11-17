В ГСЧС Украины выдвинули предупреждения по погодным условиям 17 ноября.

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В субботу в Украине резко ухудшится погода

По информации метеорологов, в западных областях 18 ноября предполагается значительный снег, а на дорогах гололедица. Из-за ухудшения погодных условий синоптики прогнозируют усложнение движения на дорогах и улицах западных областей страны. В Одесской области ожидается сильный дождь.

Призываем водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения,

– сообщили в ГСЧС.

Также в субботу днем в южных, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской областях и Крыму, а ночью в Одесской области – порывы ветра 15 – 20 м/с.

Отметим, что ночью 17 ноября на всей территории Волынской области уже выпал первый снег.

Какую погоду ожидать 18 ноября

В общей сложности средняя температура по всей Украине ночью будет колебаться от 0 до +2, а днем +2 до +4. Холоднее всего будет в западной части страны, а также на Севере. Зато теплее всего будет на Юге страны.