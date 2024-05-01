Осадки в виде небольшого дождя прогнозируются только в трех областях. В то же время в высокогорных районах существует угроза схода лавин.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что 2 мая в Украине небо будет переменно облачным. На большей части осадков не ожидают, только в Сумской, Харьковской и Луганской областях днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, на Западе страны – юго-восточный. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет держаться на уровне +6...+11 градусов, днем же отметки термометра будут показывать +20...+25 градусов. В южной части Украины температура может подниматься до +27 градусов.
Какой будет погода в Киеве и области
В столице и Киевской области будет переменная облачность, однако осадков также не ожидается.
Ветер будет северо-восточным ️, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью поднимется до +6...+11 градусов, днем +20...+25 градусов.
В Киеве ночью воздух прогреется до +9...+11 градусов, а днем +22...+24 градуса.
Предупреждение от синоптиков
Синоптики пишут, что 1 – 2 мая ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин,
– пишет Укргидрометцентр.
Метеорологи советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Предупреждение о возможном сходе лавин / Укргидрометцентр
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +22...+24
- Ужгород +22...+24
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +21...+23
- Тернополь +21...+23
- Черновцы +22...+24
- Хмельницкий +21...+23
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +22...+24
- Винница +22...+24
- Одесса +22...+24
- Николаев +24...+26
- Херсон +24...+26
- Симферополь +24...+26
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +22...+24
- Сумы +21...+23
- Полтава +22...+24
- Днепр +22...+24
- Запорожье +24...+26
- Донецк +22...+24
- Луганск +21...+23
- Харьков +22...+24
Прогноз погоды в Украине на 2 мая / Укргидрометцентр