Опади у вигляді невеликого дощу прогнозуються лише у трьох областях. Водночас в високогірних районах існує загроза сходження лавини.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 2 травня в Україні небо буде мінливо хмарним. На переважній частині опадів не очікують, лише у Сумській, Харківській та Луганській областях вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, на Заході країни – південно-східний. Його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі триматиметься на рівні +6...+11 градусів, вдень же позначки термометра показуватимуть +20...+25 градусів. У південній частині України температура може підійматися до +27 градусів.

Якою буде погода у Києві та області

У столиці та Київській області буде мінлива хмарність, проте опадів також не очікується.

Вітер буде північно-східним ️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі підніметься до +6...+11 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Києві вночі повітря прогріється до +9...+11 градусів, а вдень +22...+24 градуси.

Попередження від синоптиків

Синоптики пишуть, що 1 – 2 травня очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин,

– пише Укргідрометцентр.

Метеорологи радять утриматись від походів на високогір'я.

Попередження про можливе сходження лавин / Укргідрометцентр

Якою буде погода в містах України

Київ +22...+24

Ужгород +22...+24

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +21...+23

Тернопіль +21...+23

Чернівці +22...+24

Хмельницький +21...+23

Луцьк +22...+24

Рівне +22...+24

Житомир +22...+24

Вінниця +22...+24

Одеса +22...+24

Миколаїв +24...+26

Херсон +24...+26

Сімферополь +24...+26

Кропивницький +22...+24

Черкаси +22...+24

Чернігів +22...+24

Суми +21...+23

Полтава +22...+24

Дніпро +22...+24

Запоріжжя +24...+26

Донецьк +22...+24

Луганськ +21...+23

Харків +22...+24