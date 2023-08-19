Осадков в Украине не предполагается. Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине 20 августа

В целом, синоптики не предусматривают осадков по Украине 20 августа. Однако в западных областях днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью в среднем по Украине будет колебаться от +17 до +22 градусов, а днем от +30 до +35. Только в Карпатах будет немного менее жарко – от +24 до +29 градусов тепла.

Какая погода будет в столице

В Киеве и области осадков также не прогнозируется. Температура по области ночью составит +17...+22 градуса, а днем +30...+35 градусов.

В столице ночью будет около 20 градусов, а днем +30...+32 градуса.

Погода в областных центрах

  • Киев +30...+32
  • Ужгород +30...+32
  • Львов +30...+32
  • Ивано-Франковск +30...+32
  • Тернополь +30...+32
  • Черновцы +31...+33
  • Хмельницкий +31...+33
  • Луцк +30...+32
  • Ровно +31...+33
  • Житомир +32...+34
  • Винница +32...+34
  • Одесса +33...+35
  • Николаев +33...+35
  • Херсон +33...+35
  • Симферополь +33...+35
  • Кропивницкий +33...+35
  • Черкассы +31...+33
  • Чернигов +31...+33
  • Сумы +30...+32
  • Полтава +31...+33
  • Днепр +32...+34
  • Запорожье +34...+36
  • Донецк +32...+34
  • Луганск +32…+34
  • Харьков +33…+35


Прогноз на 20 августа / Укргидрометцентр