Осадков в Украине не предполагается. Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
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Какая будет погода в Украине 20 августа
В целом, синоптики не предусматривают осадков по Украине 20 августа. Однако в западных областях днем возможны кратковременные дожди и грозы.
Температура ночью в среднем по Украине будет колебаться от +17 до +22 градусов, а днем от +30 до +35. Только в Карпатах будет немного менее жарко – от +24 до +29 градусов тепла.
Какая погода будет в столице
В Киеве и области осадков также не прогнозируется. Температура по области ночью составит +17...+22 градуса, а днем +30...+35 градусов.
В столице ночью будет около 20 градусов, а днем +30...+32 градуса.
Погода в областных центрах
- Киев +30...+32
- Ужгород +30...+32
- Львов +30...+32
- Ивано-Франковск +30...+32
- Тернополь +30...+32
- Черновцы +31...+33
- Хмельницкий +31...+33
- Луцк +30...+32
- Ровно +31...+33
- Житомир +32...+34
- Винница +32...+34
- Одесса +33...+35
- Николаев +33...+35
- Херсон +33...+35
- Симферополь +33...+35
- Кропивницкий +33...+35
- Черкассы +31...+33
- Чернигов +31...+33
- Сумы +30...+32
- Полтава +31...+33
- Днепр +32...+34
- Запорожье +34...+36
- Донецк +32...+34
- Луганск +32…+34
- Харьков +33…+35
Прогноз на 20 августа / Укргидрометцентр