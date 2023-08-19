Опадів в Україні не передбачається. Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
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Якою буде погода в Україні 20 серпня
Загалом синоптики не передбачають опадів по Україні 20 серпня. Однак у західних областях вдень таки можливі короткочасні дощі та грози.
Температура вночі в середньому по Україні коливатиметься від +17 до +22 градусів, а вдень від +30 до +35. Лиш в Карпатах буде трішки менш спекотно – від +24 до +29 градусів тепла.
Яка погода буде в столиці
У Києві та в області опадів також не прогнозується. Температура по області вночі становитиме +17...+22 градуси, а вдень аж +30...+35 градусів.
Натомість у столиці вночі буде близько 20 градусів, а вдень +30...+32 градуси.
Погода в обласних центрах
- Київ +30...+32
- Ужгород +30...+32
- Львів +30...+32
- Івано-Франківськ +30...+32
- Тернопіль +30...+32
- Чернівці +31...+33
- Хмельницький +31...+33
- Луцьк +30...+32
- Рівне +31...+33
- Житомир +32...+34
- Вінниця +32...+34
- Одеса +33...+35
- Миколаїв +33...+35
- Херсон +33...+35
- Сімферополь +33...+35
- Кропивницький +33...+35
- Черкаси +31...+33
- Чернігів +31...+33
- Суми +30...+32
- Полтава +31...+33
- Дніпро +32...+34
- Запоріжжя +34...+36
- Донецьк +32...+34
- Луганськ +32…+34
- Харків +33…+35
Прогноз на 20 серпня / Укргідрометцентр