Опадів в Україні не передбачається. Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 20 серпня

Загалом синоптики не передбачають опадів по Україні 20 серпня. Однак у західних областях вдень таки можливі короткочасні дощі та грози.

Температура вночі в середньому по Україні коливатиметься від +17 до +22 градусів, а вдень від +30 до +35. Лиш в Карпатах буде трішки менш спекотно – від +24 до +29 градусів тепла.

Яка погода буде в столиці

У Києві та в області опадів також не прогнозується. Температура по області вночі становитиме +17...+22 градуси, а вдень аж +30...+35 градусів.

Натомість у столиці вночі буде близько 20 градусів, а вдень +30...+32 градуси.

Погода в обласних центрах

  • Київ +30...+32
  • Ужгород +30...+32
  • Львів +30...+32
  • Івано-Франківськ +30...+32
  • Тернопіль +30...+32
  • Чернівці +31...+33
  • Хмельницький +31...+33
  • Луцьк +30...+32
  • Рівне +31...+33
  • Житомир +32...+34
  • Вінниця +32...+34
  • Одеса +33...+35
  • Миколаїв +33...+35
  • Херсон +33...+35
  • Сімферополь +33...+35
  • Кропивницький +33...+35
  • Черкаси +31...+33
  • Чернігів +31...+33
  • Суми +30...+32
  • Полтава +31...+33
  • Дніпро +32...+34
  • Запоріжжя +34...+36
  • Донецьк +32...+34
  • Луганськ +32…+34
  • Харків +33…+35


Прогноз на 20 серпня / Укргідрометцентр