Опадів в Україні не передбачається. Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 20 серпня

Загалом синоптики не передбачають опадів по Україні 20 серпня. Однак у західних областях вдень таки можливі короткочасні дощі та грози.

Температура вночі в середньому по Україні коливатиметься від +17 до +22 градусів, а вдень від +30 до +35. Лиш в Карпатах буде трішки менш спекотно – від +24 до +29 градусів тепла.

Яка погода буде в столиці

У Києві та в області опадів також не прогнозується. Температура по області вночі становитиме +17...+22 градуси, а вдень аж +30...+35 градусів.

Натомість у столиці вночі буде близько 20 градусів, а вдень +30...+32 градуси.

Погода в обласних центрах

Київ +30...+32

Ужгород +30...+32

Львів +30...+32

Івано-Франківськ +30...+32

Тернопіль +30...+32

Чернівці +31...+33

Хмельницький +31...+33

Луцьк +30...+32

Рівне +31...+33

Житомир +32...+34

Вінниця +32...+34

Одеса +33...+35

Миколаїв +33...+35

Херсон +33...+35

Сімферополь +33...+35

Кропивницький +33...+35

Черкаси +31...+33

Чернігів +31...+33

Суми +30...+32

Полтава +31...+33

Дніпро +32...+34

Запоріжжя +34...+36

Донецьк +32...+34

Луганськ +32…+34

Харків +33…+35



Прогноз на 20 серпня / Укргідрометцентр