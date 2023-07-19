Синоптики рассказали, что на большей части Украины следует ожидать грозы и дожди.
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Где пройдут грозы и дожди
Грозы и дожди ожидают в большинстве областей. Ночью они пройдут в западных, Одесской и Винницкой областях, а днем по большей части территории страны.
Ветер в целом по Украине будет западным и северо-западным, однако на юге и востоке страны – южный. Днем в южных и центральных областях при грозах местами порывы 15-20 м/с.
Температура в ночные часы будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, а в южной части ночью от 17 до 22 градусов.
Какая будет погода в столице
Ночью в Киеве осадков не прогнозируется, но днем возможны кратковременные дожди и местами грозы. Ветер будет западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет +14...+16 градусов, днем +25...+27 градусов.
Погода в Украине 20 июля
- Киев – +25...+27
- Ужгород – +25...+27
- Львов – +25...+27
- Ивано-Франковск – +25...+27
- Тернополь – +25...+27
- Черновцы – +25...+27
- Хмельницкий – +26...+28
- Луцк – +23...+25
- Ровно – +23...+25
- Житомир – +24...+26
- Винница – +26...+28
- Одесса – +28...+30
- Николаев – +29...+31
- Херсон – +29...+31
- Симферополь – +29...+31
- Кропивницкий – +25...+27
- Черкассы – +26...+28
- Чернигов – +25...+27
- Сумы – +24...+26
- Полтава – +25...+27
- Днепр – +25...+27
- Запорожье – +27...+29
- Донецк – +24...+26
- Луганск – +25...+27
- Харьков – +26...+28