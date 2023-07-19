Синоптики розповіли, що на більшій частині України слід очікувати грози та дощі.
Дивіться також Вдарить негода: майже по всій Україні пройдуть грозові дощі
Де пройдуть грози та дощі
Грози та дощі очікують у більшості областях. Вночі вони пройдуть у західних, Одеській та Вінницькій областях, а вдень на більшій частині території країни.
Вітер в цілому по Україні буде західний та північно-західний, проте на півдні та сході країни – південний. Вдень у південних та центральних областях при грозах місцями пориви 15 – 20 м/с.
Температура вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а у південній частині вночі від 17 до 22 градусів.
Якою буде погода у столиці
Вночі у Києві опадів не прогнозується, проте вдень можливі короткочасні дощі й місцями грози. Вітер буде західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі становитиме +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.
Погода в Україні 20 липня
- Київ – +25...+27
- Ужгород – +25...+27
- Львів – +25...+27
- Івано-Франківськ – +25...+27
- Тернопіль – +25...+27
- Чернівці – +25...+27
- Хмельницький – +26...+28
- Луцьк – +23...+25
- Рівне – +23...+25
- Житомир – +24...+26
- Вінниця – +26...+28
- Одеса – +28...+30
- Миколаїв – +29...+31
- Херсон – +29...+31
- Сімферополь – +29...+31
- Кропивницький – +25...+27
- Черкаси – +26...+28
- Чернігів – +25...+27
- Суми – +24...+26
- Полтава – +25...+27
- Дніпро – +25...+27
- Запоріжжя – +27...+29
- Донецьк – +24...+26
- Луганськ – +25...+27
- Харків – +26...+28