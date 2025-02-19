Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Когда в Украине будет потепление

Прогноз погоды на 20 февраля

Синоптики прогнозируют, что в Украину с севера переместится атмосферный фронт, что принесет небольшой снег. Однако уже днем в большинстве западных и северных областей осадки прекратятся из-за роста атмосферного давления.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными. Ветер ожидается северный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 6 – 11 градусов мороза. В то же время в Карпатах и восточных областях температура местами опустится до 17 градусов мороза.

Днем в большинстве регионов прогнозируется 3 – 8 градусов мороза, а на западе и юге столбики термометров будут колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Какой будет погода в Киеве и области

В столице и области будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, но днем осадки прекратятся. На дорогах местами ожидается гололедица.

Температура воздуха по области ночью 6 – 11 градусов мороза, днем 3 – 8 градусов мороза. В Киеве ночью ожидается 7 – 9 градусов мороза, днем – 4 – 6 градусов мороза.

Какая будет температура в областных центрах

  • Киев -6...-4;
  • Ужгород -1...+1;
  • Львов -1...+1;
  • Ивано-Франковск -1...+1;
  • Тернополь 0...+2;
  • Черновцы -1...+1;
  • Хмельницкий -3...-1;
  • Луцк -3...-1;
  • Ровно -3...-1;
  • Житомир -6...-4;
  • Винница -5...-3;
  • Одесса 0...+2;
  • Николаев 0...-2;
  • Херсон 0...+2;
  • Симферополь 0...+2;
  • Кропивницкий -3...-1;
  • Черкассы -5...-3;
  • Чернигов -7...-5;
  • Сумы -7...-5;
  • Полтава -6...-4;
  • Днепр -4...-2;
  • Запорожье 0....+2;
  • Донецк -5...-3;
  • Луганск -6...-4;
  • Харьков -6...-4.

Погода в Украине 20 февраля 2025 года

Погода на 20 февраля / Карта Укргидрометцентра