Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 20 февраля
Синоптики прогнозируют, что в Украину с севера переместится атмосферный фронт, что принесет небольшой снег. Однако уже днем в большинстве западных и северных областей осадки прекратятся из-за роста атмосферного давления.
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными. Ветер ожидается северный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 6 – 11 градусов мороза. В то же время в Карпатах и восточных областях температура местами опустится до 17 градусов мороза.
Днем в большинстве регионов прогнозируется 3 – 8 градусов мороза, а на западе и юге столбики термометров будут колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
Какой будет погода в Киеве и области
В столице и области будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, но днем осадки прекратятся. На дорогах местами ожидается гололедица.
Температура воздуха по области ночью 6 – 11 градусов мороза, днем 3 – 8 градусов мороза. В Киеве ночью ожидается 7 – 9 градусов мороза, днем – 4 – 6 градусов мороза.
Какая будет температура в областных центрах
- Киев -6...-4;
- Ужгород -1...+1;
- Львов -1...+1;
- Ивано-Франковск -1...+1;
- Тернополь 0...+2;
- Черновцы -1...+1;
- Хмельницкий -3...-1;
- Луцк -3...-1;
- Ровно -3...-1;
- Житомир -6...-4;
- Винница -5...-3;
- Одесса 0...+2;
- Николаев 0...-2;
- Херсон 0...+2;
- Симферополь 0...+2;
- Кропивницкий -3...-1;
- Черкассы -5...-3;
- Чернигов -7...-5;
- Сумы -7...-5;
- Полтава -6...-4;
- Днепр -4...-2;
- Запорожье 0....+2;
- Донецк -5...-3;
- Луганск -6...-4;
- Харьков -6...-4.
Погода на 20 февраля / Карта Укргидрометцентра