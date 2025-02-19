Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 20 лютого
Синоптики прогнозують, що в Україну з півночі переміститься атмосферний фронт, що принесе невеликий сніг. Проте вже вдень у більшості західних і північних областей опади припиняться через зростання атмосферного тиску.
Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, тому водіям та пішоходам слід бути обережними. Вітер очікується північний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі становитиме 6 – 11 градусів морозу. Водночас у Карпатах і східних областях температура місцями опуститься до 17 градусів морозу.
Вдень у більшості регіонів прогнозується 3 – 8 градусів морозу, а на заході та півдні стовпчики термометрів коливатимуться від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.
Якою буде погода в Києві та області
У столиці та області буде хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, але вдень опади припиняться. На дорогах місцями очікується ожеледиця.
Температура повітря по області вночі 6 – 11 градусів морозу, вдень 3 – 8 градусів морозу. У Києві вночі очікується 7 – 9 градусів морозу, вдень – 4 – 6 градусів морозу.
Яка буде температура в обласних центрах
- Київ -6...-4;
- Ужгород -1...+1;
- Львів -1...+1;
- Івано-Франківськ -1...+1;
- Тернопіль 0...+2;
- Чернівці -1...+1;
- Хмельницький -3...-1;
- Луцьк -3...-1;
- Рівне -3...-1;
- Житомир -6...-4;
- Вінниця -5...-3;
- Одеса 0...+2;
- Миколаїв 0...-2;
- Херсон 0...+2;
- Сімферополь 0...+2;
- Кропивницький -3...-1;
- Черкаси -5...-3;
- Чернігів -7...-5;
- Суми -7...-5;
- Полтава -6...-4;
- Дніпро -4...-2;
- Запоріжжя 0...+2;
- Донецьк -5...-3;
- Луганськ -6...-4;
- Харків -6...-4.
Погода на 20 лютого / Карта Укргідрометцентру