Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 20 лютого

Синоптики прогнозують, що в Україну з півночі переміститься атмосферний фронт, що принесе невеликий сніг. Проте вже вдень у більшості західних і північних областей опади припиняться через зростання атмосферного тиску.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, тому водіям та пішоходам слід бути обережними. Вітер очікується північний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме 6 – 11 градусів морозу. Водночас у Карпатах і східних областях температура місцями опуститься до 17 градусів морозу.

Вдень у більшості регіонів прогнозується 3 – 8 градусів морозу, а на заході та півдні стовпчики термометрів коливатимуться від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.

Якою буде погода в Києві та області

У столиці та області буде хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, але вдень опади припиняться. На дорогах місцями очікується ожеледиця.

Температура повітря по області вночі 6 – 11 градусів морозу, вдень 3 – 8 градусів морозу. У Києві вночі очікується 7 – 9 градусів морозу, вдень – 4 – 6 градусів морозу.

Яка буде температура в обласних центрах

  • Київ -6...-4;
  • Ужгород -1...+1;
  • Львів -1...+1;
  • Івано-Франківськ -1...+1;
  • Тернопіль 0...+2;
  • Чернівці -1...+1;
  • Хмельницький -3...-1;
  • Луцьк -3...-1;
  • Рівне -3...-1;
  • Житомир -6...-4;
  • Вінниця -5...-3;
  • Одеса 0...+2;
  • Миколаїв 0...-2;
  • Херсон 0...+2;
  • Сімферополь 0...+2;
  • Кропивницький -3...-1;
  • Черкаси -5...-3;
  • Чернігів -7...-5;
  • Суми -7...-5;
  • Полтава -6...-4;
  • Дніпро -4...-2;
  • Запоріжжя 0...+2;
  • Донецьк -5...-3;
  • Луганськ -6...-4;
  • Харків -6...-4.

Погода в Україні 20 лютого 2025 року

Погода на 20 лютого / Карта Укргідрометцентру