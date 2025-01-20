Осадков не прогнозируют ни в одной из областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 21 января
"Облачно с прояснениями. Без осадков. На западе и юго-западе страны ночью и утром местами туман", – пишут синоптики.
По их прогнозу ветер в этот день будет преимущественно юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночью столбики термометров будут показывать температуру от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.
Днем ожидается 0 – 5 градусов тепла, а на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму – 4 – 9.
Прогноз погоды в Украине на 21 января / Карта Укргидрометцентра
Какая температура будет по областным центрам
- Киев +1 – +3
- Ужгород +3 – +5
- Львов +4 – +6
- Ивано-Франковск +6 – +8
- Тернополь +4 – +6
- Черновцы +6 – +8
- Хмельницкий +3 – +5
- Луцк +3 – +5
- Ровно +3 – +5
- Житомир +2 – +4
- Винница +3 – +5
- Одесса +4 – +6
- Николаев +4 – +6
- Херсон +4 – +6
- Симферополь +6 – +8
- Кропивницкий +2 – +4
- Черкассы +2 – +4
- Чернигов +2 – +4
- Сумы +2 – +4
- Полтава +2 – +4
- Днепр +1 – +3
- Запорожье +4 – +6
- Донецк +2 – +4
- Луганск +1 – +3
- Харьков +2 – +4