Осадков не прогнозируют ни в одной из областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Будут ли сильные дожди или снег в ближайшие дни

Какой будет погода 21 января

"Облачно с прояснениями. Без осадков. На западе и юго-западе страны ночью и утром местами туман", – пишут синоптики.

По их прогнозу ветер в этот день будет преимущественно юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать температуру от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Днем ожидается 0 – 5 градусов тепла, а на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму – 4 – 9.

Прогноз погоды в Украине на 21 января / Карта Укргидрометцентра

Какая температура будет по областным центрам

  • Киев +1 – +3
  • Ужгород +3 – +5
  • Львов +4 – +6
  • Ивано-Франковск +6 – +8
  • Тернополь +4 – +6
  • Черновцы +6 – +8
  • Хмельницкий +3 – +5
  • Луцк +3 – +5
  • Ровно +3 – +5
  • Житомир +2 – +4
  • Винница +3 – +5
  • Одесса +4 – +6
  • Николаев +4 – +6
  • Херсон +4 – +6
  • Симферополь +6 – +8
  • Кропивницкий +2 – +4
  • Черкассы +2 – +4
  • Чернигов +2 – +4
  • Сумы +2 – +4
  • Полтава +2 – +4
  • Днепр +1 – +3
  • Запорожье +4 – +6
  • Донецк +2 – +4
  • Луганск +1 – +3
  • Харьков +2 – +4