Опадів не прогнозують у жодній з областей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 21 січня

"Хмарно з проясненнями. Без опадів. На заході та південному заході країни вночі та вранці місцями туман", – пишуть синоптики.

За їхнім прогнозом вітер цього дня буде переважно південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть температуру від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Удень очікується 0 – 5 градусів тепла, а на Прикарпатті, Одещині та в Криму – 4 – 9.

Прогноз погоди в Україні на 21 січня / Карта Укргідрометцентру

Яка температура буде по обласних центрах