Опадів не прогнозують у жодній з областей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 21 січня

"Хмарно з проясненнями. Без опадів. На заході та південному заході країни вночі та вранці місцями туман", – пишуть синоптики.

За їхнім прогнозом вітер цього дня буде переважно південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть температуру від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Удень очікується 0 – 5 градусів тепла, а на Прикарпатті, Одещині та в Криму – 4 – 9.

Прогноз погоди в Україні на 21 січня / Карта Укргідрометцентру

Яка температура буде по обласних центрах

  • Київ +1 – +3
  • Ужгород +3 – +5
  • Львів +4 – +6
  • Івано-Франківськ +6 – +8
  • Тернопіль +4 – +6
  • Чернівці +6 – +8
  • Хмельницький +3 – +5
  • Луцьк +3 – +5
  • Рівне +3 – +5
  • Житомир +2 – +4
  • Вінниця +3 – +5
  • Одеса +4 – +6
  • Миколаїв +4 – +6
  • Херсон +4 – +6
  • Сімферополь +6 – +8
  • Кропивницький +2 – +4
  • Черкаси +2 – +4
  • Чернігів +2 – +4
  • Суми +2 – +4
  • Полтава +2 – +4
  • Дніпро +1 – +3
  • Запоріжжя +4 – +6
  • Донецьк +2 – +4
  • Луганськ +1 – +3
  • Харків +2 – +4