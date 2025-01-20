Опадів не прогнозують у жодній з областей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 21 січня
"Хмарно з проясненнями. Без опадів. На заході та південному заході країни вночі та вранці місцями туман", – пишуть синоптики.
За їхнім прогнозом вітер цього дня буде переважно південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть температуру від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.
Удень очікується 0 – 5 градусів тепла, а на Прикарпатті, Одещині та в Криму – 4 – 9.
Прогноз погоди в Україні на 21 січня / Карта Укргідрометцентру
Яка температура буде по обласних центрах
- Київ +1 – +3
- Ужгород +3 – +5
- Львів +4 – +6
- Івано-Франківськ +6 – +8
- Тернопіль +4 – +6
- Чернівці +6 – +8
- Хмельницький +3 – +5
- Луцьк +3 – +5
- Рівне +3 – +5
- Житомир +2 – +4
- Вінниця +3 – +5
- Одеса +4 – +6
- Миколаїв +4 – +6
- Херсон +4 – +6
- Сімферополь +6 – +8
- Кропивницький +2 – +4
- Черкаси +2 – +4
- Чернігів +2 – +4
- Суми +2 – +4
- Полтава +2 – +4
- Дніпро +1 – +3
- Запоріжжя +4 – +6
- Донецьк +2 – +4
- Луганськ +1 – +3
- Харків +2 – +4