Конечно, ночью отметка термометра будет опускаться ниже нуля местами аж на 6 отметок. Ветер будет умеренным, без значительных порывов.

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Какая будет погода в Украине

Синоптики обещают в западных регионах и Житомирской и Винницкой областях небольшой мокрый снег и дождь, местами на дорогах возможна гололедица. На остальных же территориях предполагается без значительных осадков.

Следует ожидать юго-восточный ветер, за исключением Левобережья – там будет преобладать северо-западное направление. Скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью опускается до отметок 1 – 6 градусов мороза. В западных областях и Крыму украинцы могут рассчитывать на температуру от 4 до 1 градуса мороза. Днем синоптики прогнозируют от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля. В большинстве западных и юго-западных областях температура не превысит 3 – 8 градусов тепла, в Одесской и Крыму она будет достигать 11 градусов.

Погода в столичном регионе

В Киевской области 21 ноября будет облачно с прояснениями, однако без существенных осадков. Ветер будет дуть с юго-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура в области ночью будет достигать 1 – 6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля. В самом же Киеве ночью следует ожидать 3 – 5 градусов мороза, днем 0 – 2 градусов тепла.

Погода в областных центрах

Киев 0...+2

Ужгород +5...+7

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +5...+7

Тернополь +4...+6

Черновцы +4...+6

Хмельницкий +3...+5

Луцк +1...+3

Ровно +2...+4

Житомир 0...+2

Винница 4...+6

Одесса +9...+11

Николаев +6...+8

Херсон +2...+4

Симферополь +8...+10

Кропивницкий +1...+3

Черкассы 0...+2

Чернигов -1...+1

Сумы 2...+2

Полтава -1...+1

Днепр 0...+2

Запорожье +1...+3

Донецк -3...-1

Луганск -5...+3

Харьков 0...+2