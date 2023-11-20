Конечно, ночью отметка термометра будет опускаться ниже нуля местами аж на 6 отметок. Ветер будет умеренным, без значительных порывов.
Смотрите также В Днепре и Николаеве выпал первый снег: на дороги выехала снегоуборочная техника
Какая будет погода в Украине
Синоптики обещают в западных регионах и Житомирской и Винницкой областях небольшой мокрый снег и дождь, местами на дорогах возможна гололедица. На остальных же территориях предполагается без значительных осадков.
Следует ожидать юго-восточный ветер, за исключением Левобережья – там будет преобладать северо-западное направление. Скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью опускается до отметок 1 – 6 градусов мороза. В западных областях и Крыму украинцы могут рассчитывать на температуру от 4 до 1 градуса мороза. Днем синоптики прогнозируют от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля. В большинстве западных и юго-западных областях температура не превысит 3 – 8 градусов тепла, в Одесской и Крыму она будет достигать 11 градусов.
Погода в столичном регионе
В Киевской области 21 ноября будет облачно с прояснениями, однако без существенных осадков. Ветер будет дуть с юго-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура в области ночью будет достигать 1 – 6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля. В самом же Киеве ночью следует ожидать 3 – 5 градусов мороза, днем 0 – 2 градусов тепла.
Погода в областных центрах
- Киев 0...+2
- Ужгород +5...+7
- Львов +5...+7
- Ивано-Франковск +5...+7
- Тернополь +4...+6
- Черновцы +4...+6
- Хмельницкий +3...+5
- Луцк +1...+3
- Ровно +2...+4
- Житомир 0...+2
- Винница 4...+6
- Одесса +9...+11
- Николаев +6...+8
- Херсон +2...+4
- Симферополь +8...+10
- Кропивницкий +1...+3
- Черкассы 0...+2
- Чернигов -1...+1
- Сумы 2...+2
- Полтава -1...+1
- Днепр 0...+2
- Запорожье +1...+3
- Донецк -3...-1
- Луганск -5...+3
- Харьков 0...+2
Погода на 21 ноября / Фото Укргидрометцента