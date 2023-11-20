Конечно, ночью отметка термометра будет опускаться ниже нуля местами аж на 6 отметок. Ветер будет умеренным, без значительных порывов.

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Какая будет погода в Украине

Синоптики обещают в западных регионах и Житомирской и Винницкой областях небольшой мокрый снег и дождь, местами на дорогах возможна гололедица. На остальных же территориях предполагается без значительных осадков.

Следует ожидать юго-восточный ветер, за исключением Левобережья – там будет преобладать северо-западное направление. Скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью опускается до отметок 1 – 6 градусов мороза. В западных областях и Крыму украинцы могут рассчитывать на температуру от 4 до 1 градуса мороза. Днем синоптики прогнозируют от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля. В большинстве западных и юго-западных областях температура не превысит 3 – 8 градусов тепла, в Одесской и Крыму она будет достигать 11 градусов.

Погода в столичном регионе

В Киевской области 21 ноября будет облачно с прояснениями, однако без существенных осадков. Ветер будет дуть с юго-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура в области ночью будет достигать 1 – 6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля. В самом же Киеве ночью следует ожидать 3 – 5 градусов мороза, днем 0 – 2 градусов тепла.

Погода в областных центрах

  • Киев 0...+2
  • Ужгород +5...+7
  • Львов +5...+7
  • Ивано-Франковск +5...+7
  • Тернополь +4...+6
  • Черновцы +4...+6
  • Хмельницкий +3...+5
  • Луцк +1...+3
  • Ровно +2...+4
  • Житомир 0...+2
  • Винница 4...+6
  • Одесса +9...+11
  • Николаев +6...+8
  • Херсон +2...+4
  • Симферополь +8...+10
  • Кропивницкий +1...+3
  • Черкассы 0...+2
  • Чернигов -1...+1
  • Сумы 2...+2
  • Полтава -1...+1
  • Днепр 0...+2
  • Запорожье +1...+3
  • Донецк -3...-1
  • Луганск -5...+3
  • Харьков 0...+2

Погода на 21 ноября / Фото Укргидрометцента