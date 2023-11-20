Звісно, вночі позначка термометра опускатиметься нижче нуля подекуди на 6 позначок. Вітер буде помірним, без значних поривів.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики обіцяють у західних регіонах та Житомирській і Вінницькій областях невеликий мокрий сніг та дощ, місцями на дорогах можлива ожеледиця. На решті ж територій передбачається без значних опадів.

Варто очікувати південно-східний вітер, за винятком Лівобережжя – там переважатиме північно-західний напрям. Швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до позначок 1 – 6 градусів морозу. У західних областях та Криму українці можуть розраховувати на температуру від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу. Вдень синоптики прогнозують від 2 градусів морозу до 3 градусів вище нуля. У більшості західних та південно-західних областях температура не перевищить 3 – 8 градусів тепла, на Одещині та в Криму вона сягатиме до 11 градусів.

Погода в столичному регіоні

На Київщині 21 листопада буде хмарно з проясненнями, однак без значних опадів. Вітер дутиме з південно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура в області вночі сягатиме 1 – 6 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів вище нуля. У самому ж Києві вночі варто очікувати 3 – 5 градусів морозу, вдень 0 – 2 градусів тепла.

Погода в обласних центрах

  • Київ 0...+2
  • Ужгород +5...+7
  • Львів +5...+7
  • Івано-Франківськ +5...+7
  • Тернопіль +4...+6
  • Чернівці +4...+6
  • Хмельницький +3...+5
  • Луцьк +1...+3
  • Рівне +2...+4
  • Житомир 0...+2
  • Вінниця 4...+6
  • Одеса +9...+11
  • Миколаїв +6...+8
  • Херсон +2...+4
  • Сімферополь +8...+10
  • Кропивницький +1...+3
  • Черкаси 0...+2
  • Чернігів -1...+1
  • Суми 2...+2
  • Полтава -1...+1
  • Дніпро 0...+2
  • Запоріжжя +1...+3
  • Донецьк -3...-1
  • Луганськ -5...+3
  • Харків 0...+2

Погода на 21 листопада / Фото Укргідрометценту