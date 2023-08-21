В нескольких областях возможны кратковременные дожди: погода в Украине на 22 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 22 августа, будет жаркой и сухой. В то же время в нескольких областях все же могут выпасть осадки в виде кратковременного дождя.
Стабильным остается и пожароопасность на территории нашего государства. Ее объявили в 17 областях Украины, а также в Крыму.
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Какая будет погода в Украине 22 августа
В Украине сохранится устойчивая жара и ограниченное количество осадков. Температура по стране будет колебаться от +26 до +34 градусов в зависимости от региона. Поэтому людям рекомендуется принимать меры предосторожности при выходе на улицу, в частности, носить солнцезащитные очки и головной убор, чтобы защититься от интенсивного солнца и ультрафиолета.
На Западе ожидается переменная погода. Во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях ожидаются кратковременные осадки. Между тем, на остальной территории региона будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +26 до +33 градусов. При этом самая высокая температура будет в Закарпатье – до +33 градусов.
На Севере нашей страны жителей ждут жаркие температуры и засушливые условия. Однако осадки ожидаются в Сумской области, куда приедут кратковременные ливни. Температура в регионе будет колебаться от +24 до +29 градусов Цельсия. Скорость ветра будет от 5 до 10 метров в секунду.
На Юге и в Центре Украины будет сохраняться сухая погода с переменной облачностью. Да, температура там поднимется – до +34 градусов. Наиболее жарко будет в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму.
На Востоке страны ожидается переменная погода. В Полтавской и Харьковской областях прогнозируют осадки, в других регионах сухо. Температура будет колебаться от +29 до +31 градуса.
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Укргидрометцентр также обнародовал предупреждение жителям многих областей нашего государства, включая Крым, о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Эксперты центра объяснили, что этот повышенный риск связан с сочетанием высоких температур и длительного отсутствия осадков, что значительно увеличивает вероятность и быстроту лесных пожаров.
Чрезвычайную пожарную опасность объявили в следующих областях Украины:
- Киевская;
- Черкасская;
- Житомирская;
- Хмельницкая;
- Винницкая;
- Тернопольская;
- Ровенская;
- Львовская;
- Черновицкая;
- Кировоградская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Одесская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Полтавская;
- Волынь;
- Крым.
Пожарная опасность в Украине 22 августа / Карта Укргидрометцентра
Температура в областных центрах Украины
Киев – +27...+29
Ужгород – +31...+33
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +26…+28
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +26...+28
Винница – +29...+31
Одесса – +31...+33
Николаев – +32...+34
Херсон – +32...+34
Симферополь – +32...+34
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +27...+29
Днепр – +29...+31
Запорожье – +32...+34
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +28...+30