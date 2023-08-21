В нескольких областях возможны кратковременные дожди: погода в Украине на 22 августа

Погода в Украине во вторник, 22 августа, будет жаркой и сухой. В то же время в нескольких областях все же могут выпасть осадки в виде кратковременного дождя.

Стабильным остается и пожароопасность на территории нашего государства. Ее объявили в 17 областях Украины, а также в Крыму.

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Какая будет погода в Украине 22 августа

В Украине сохранится устойчивая жара и ограниченное количество осадков. Температура по стране будет колебаться от +26 до +34 градусов в зависимости от региона. Поэтому людям рекомендуется принимать меры предосторожности при выходе на улицу, в частности, носить солнцезащитные очки и головной убор, чтобы защититься от интенсивного солнца и ультрафиолета.

На Западе ожидается переменная погода. Во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях ожидаются кратковременные осадки. Между тем, на остальной территории региона будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +26 до +33 градусов. При этом самая высокая температура будет в Закарпатье – до +33 градусов.

На Севере нашей страны жителей ждут жаркие температуры и засушливые условия. Однако осадки ожидаются в Сумской области, куда приедут кратковременные ливни. Температура в регионе будет колебаться от +24 до +29 градусов Цельсия. Скорость ветра будет от 5 до 10 метров в секунду.

На Юге и в Центре Украины будет сохраняться сухая погода с переменной облачностью. Да, температура там поднимется – до +34 градусов. Наиболее жарко будет в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму.

На Востоке страны ожидается переменная погода. В Полтавской и Харьковской областях прогнозируют осадки, в других регионах сухо. Температура будет колебаться от +29 до +31 градуса.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Укргидрометцентр также обнародовал предупреждение жителям многих областей нашего государства, включая Крым, о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Эксперты центра объяснили, что этот повышенный риск связан с сочетанием высоких температур и длительного отсутствия осадков, что значительно увеличивает вероятность и быстроту лесных пожаров.

Чрезвычайную пожарную опасность объявили в следующих областях Украины:

Киевская;

Черкасская;

Житомирская;

Хмельницкая;

Винницкая;

Тернопольская;

Ровенская;

Львовская;

Черновицкая;

Кировоградская;

Николаевская;

Херсонская;

Одесская;

Харьковская;

Донецкая;

Полтавская;

Волынь;

Крым.



Пожарная опасность в Украине 22 августа / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах Украины

Киев – +27...+29

Ужгород – +31...+33

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26…+28

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +26...+28

Винница – +29...+31

Одесса – +31...+33

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +27...+29

Днепр – +29...+31

Запорожье – +32...+34

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +28...+30



Прогноз погоды на 17 августа.