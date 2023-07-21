Опасность объявили из-за грозов и шквалов 15 – 20 метров в секунду. На территории всей Украины переменная облачность.

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Какая будет погода в регионах Украины

На Западе, Севере и Центре Украины, а также в Винницкой, местами в Киевской и Черкасской областях днем местами сильные дожди, грозы. Исключение только юго-восток.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду; в центральных и южных областях при грозах шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– рассказали синоптики.

По их данным, температура на Юге Украины ночью прогреется до 17 – 22 градусов тепла, днем – будет до 28 – 33 градуса, на Востоке будет днем 26 – 30 градусов. В других регионах Украины – ночью будет ориентировочно 12 – 17 градусов, днем – 20 – 25 градусов.

В Киевской области ночью местами будут небольшие дожди, днем – умеренные, местами значительные дожди, местами – возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве температура воздуха ночью будет достигать 15 – 17 градусов, днем – 20 – 22 градуса тепла.

Погода в городах Украины

Киев – +20...+22

Ужгород – +22...+24

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +22...+24

Винница – +24...+26

Одесса – +30...+32

Николаев – +29...+31

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +21...+23

Полтава – +23...+25

Днепр – +24...+26

Запорожье – +29...+31

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27



Прогноз погоды на 22 июля / Карта Укргидрометцентра