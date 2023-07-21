Опасность объявили из-за грозов и шквалов 15 – 20 метров в секунду. На территории всей Украины переменная облачность.
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Какая будет погода в регионах Украины
На Западе, Севере и Центре Украины, а также в Винницкой, местами в Киевской и Черкасской областях днем местами сильные дожди, грозы. Исключение только юго-восток.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду; в центральных и южных областях при грозах шквалы 15 – 20 метров в секунду,
– рассказали синоптики.
По их данным, температура на Юге Украины ночью прогреется до 17 – 22 градусов тепла, днем – будет до 28 – 33 градуса, на Востоке будет днем 26 – 30 градусов. В других регионах Украины – ночью будет ориентировочно 12 – 17 градусов, днем – 20 – 25 градусов.
В Киевской области ночью местами будут небольшие дожди, днем – умеренные, местами значительные дожди, местами – возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве температура воздуха ночью будет достигать 15 – 17 градусов, днем – 20 – 22 градуса тепла.
Погода в городах Украины
- Киев – +20...+22
- Ужгород – +22...+24
- Львов – +23...+25
- Ивано-Франковск – +23...+25
- Тернополь – +23...+25
- Черновцы – +23...+25
- Хмельницкий – +24...+26
- Луцк – +23...+25
- Ровно – +23...+25
- Житомир – +22...+24
- Винница – +24...+26
- Одесса – +30...+32
- Николаев – +29...+31
- Херсон – +30...+32
- Симферополь – +30...+32
- Кропивницкий – +23...+25
- Черкассы – +22...+24
- Чернигов – +21...+23
- Сумы – +21...+23
- Полтава – +23...+25
- Днепр – +24...+26
- Запорожье – +29...+31
- Донецк – +25...+27
- Луганск – +25...+27
- Харьков – +25...+27
Прогноз погоды на 22 июля / Карта Укргидрометцентра