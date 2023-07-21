Небезпеку оголосили через грози та шквали 15 – 20 метрів за секунду. На території всієї України буде мінлива хмарність.
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Якою буде погода в регіонах України
На Заході, Півночі та Центрі України, а також у Вінницькій, подекуди у Київській та Черкаській областях вдень місцями значні дощі, грози. Виняток тільки південний схід.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду; у центральних та південних областях при грозах шквали 15 – 20 метрів за секунду,
– розповіли синоптики.
За їхніми даними, температура на Півдні України вночі прогріється до 17 – 22 градусів тепла, вдень – буде до 28 – 33 градусів, на Сході буде вдень 26 – 30 градусів. В інших регіонах України – вночі буде орієнтовно 12 – 17 градусів, вдень – 20 – 25 градусів.
У Київській області вночі місцями будуть невеликі дощі, вдень – помірні, місцями значні дощі, подекуди можлива гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві температура повітря вночі сягатиме 15 – 17 градусів, вдень – 20 – 22 градуси тепла.
Погода в містах України
- Київ – +20...+22
- Ужгород – +22...+24
- Львів – +23...+25
- Івано-Франківськ – +23...+25
- Тернопіль – +23...+25
- Чернівці – +23...+25
- Хмельницький – +24...+26
- Луцьк – +23...+25
- Рівне – +23...+25
- Житомир – +22...+24
- Вінниця – +24...+26
- Одеса – +30...+32
- Миколаїв – +29...+31
- Херсон – +30...+32
- Сімферополь – +30...+32
- Кропивницький – +23...+25
- Черкаси – +22...+24
- Чернігів – +21...+23
- Суми – +21...+23
- Полтава – +23...+25
- Дніпро – +24...+26
- Запоріжжя – +29...+31
- Донецьк – +25...+27
- Луганськ – +25...+27
- Харків – +25...+27
Прогноз погоди на 22 липня / Карта Укргідрометцентру