Небезпеку оголосили через грози та шквали 15 – 20 метрів за секунду. На території всієї України буде мінлива хмарність.

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Якою буде погода в регіонах України

На Заході, Півночі та Центрі України, а також у Вінницькій, подекуди у Київській та Черкаській областях вдень місцями значні дощі, грози. Виняток тільки південний схід.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду; у центральних та південних областях при грозах шквали 15 – 20 метрів за секунду,

– розповіли синоптики.

За їхніми даними, температура на Півдні України вночі прогріється до 17 – 22 градусів тепла, вдень – буде до 28 – 33 градусів, на Сході буде вдень 26 – 30 градусів. В інших регіонах України – вночі буде орієнтовно 12 – 17 градусів, вдень – 20 – 25 градусів.

У Київській області вночі місцями будуть невеликі дощі, вдень – помірні, місцями значні дощі, подекуди можлива гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві температура повітря вночі сягатиме 15 – 17 градусів, вдень – 20 – 22 градуси тепла.

Погода в містах України

Київ – +20...+22

Ужгород – +22...+24

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +22...+24

Вінниця – +24...+26

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +21...+23

Суми – +21...+23

Полтава – +23...+25

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27



Прогноз погоди на 22 липня / Карта Укргідрометцентру