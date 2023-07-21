Щодо опадів, то на кінець липня їх таки стане менше. Так, уже сьогодні, 21 липня практично повсюди в Україні пануватиме суха погода.

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Попри те, що найближчими днями на території нашої країни не очікують сильної спеки, вона таки накриє в останні дні місяця.

З п'ятниці в Україні буде сухо

З 21 по 23 липня прогнозують мінливу погоду: вдень 21-го числа в Україні буде переважно сухо. Вітер переважатиме Західний та Південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, при грозах в окремих пунктах можливі шквали, 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +13…+18 градусів, удень +24…+29 градусів, у південних областях та Криму місцями до +32 градусів.



Помірна температура погоди буде у більшості областей / Скриншот Укргідрометцентр

24 липня погодні умови в Україні визначатиме антициклон. Однак він швидко зміститься на Схід і вже з 25 по 27 липня чергові атмосферні фронти спричинять дощову погоду в більшості областей.



Можливі дощі на Півдні / Скриншот Укргідрометцентру