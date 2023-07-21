Что касается осадков, то на конец июля их станет меньше. Да, уже сегодня, 21 июля практически повсюду в Украине будет царить сухая погода.

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Несмотря на то, что в ближайшие дни на территории нашей страны не ожидают сильной жары, она накроет в последние дни месяца.

С пятницы в Украине будет сухо

С 21 по 23 июля прогнозируют переменную погоду: днем 21 числа в Украине будет преимущественно сухо. Ветер будет преобладать Западный и Юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозах в отдельных пунктах возможны шквалы, 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в диапазоне +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов, в южных областях и Крыму местами до +32 градусов.



Умеренная температура погоды будет в большинстве областей / Скриншот Укргидрометцентр

24 июля погодные условия в Украине определят антициклон. Однако он быстро сместится на Восток и уже с 25 по 27 июля очередные атмосферные фронты приведут к дождливой погоде в большинстве областей.



Возможны дожди на Юге / Скриншот Укргидрометцентра