Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +16 градусов, а ночью – +1…+6 градусов.

Кстати говоря Почти всю Украину накроют дожди: когда ждать непогоду

Возможны небольшие дожди

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что в Центре, Севере и Одесской области возможны небольшие дожди. В западных областях – без существенных осадков. На Востоке и на большинстве юга будет сухо и даже солнечно.

В Укргидрометцентре также подтверждают, что ближайшие 3 суток существенных осадков не будет. Однако 22-23 марта в большинстве областей ночью и утром - туманы.

Кроткий ветер

Ветер обещают умеренный и кроткий, что весной бывает не очень часто. Направление – северо-западное и северное.

В Киеве также может быть небольшой дождь, но потом можно ожидать прояснения. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +12 градусов.

Погода в крупнейших городах Украины 22 марта

Киев – +11...+13

Ужгород – +13...+15

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – +12...+14

Одесса – +10...+12

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +10...+12

Сумы – +11...+13

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+14

Луганск – +10...+12

Харьков – +10...+12

АР Крым – +11...+13



Погода 22 марта / Карта Укргидрометцентра.