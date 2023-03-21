Температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +16 градусів, а вночі – +1...+6 градусів.
До речі Майже всю Україну накриють дощі: коли чекати негоду
Можливі невеликі дощі
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що у Центрі, на Півночі та на Одещині можливі невеликі дощі. У західних областях – без істотних опадів. На Сході та на більшості території Півдня буде сухо та навіть сонячно.
В Укргідрометцентрі також підтверджують, найближчі 3 доби суттєвих опадів не буде. Проте 22 – 23 березня в більшості областей вночі та вранці – тумани.
Лагідний вітер
Вітер обіцяють помірний та лагідний, що навесні буває не дуже часто. Напрямок – північно-західний та північний.
У Києві також може бути невеликий дощ, але згодом можна чекати прояснення. Денна температура повітря коливатиметься в межах +12 градусів.
Погода в найбільших містах України 22 березня
Київ – +11...+13
Ужгород – +13...+15
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +11...+13
Вінниця – +12...+14
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +10...+12
Суми – +11...+13
Полтава – +11...+13
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +10...+12
Харків – +10...+12
АР Крим – +11...+13
Погода 22 березня / Карта Укргідрометцентру