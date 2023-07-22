В этих областях украинцам стоит ожидать и грозы, которые минуют только Харьковщину. Ветер в воскресенье по всей территории Украины будет свежим, его скорость не будет превышать 10 метров в секунду.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
Что касается температуры воздуха, то по сравнению с предыдущим днем она будет колебаться преимущественно в пределах пары градусов. Однако ощутимо потеплеет на Западе Украины, а похолодает – на Севере.
Однако холоднее всего в воскресенье будет на Севере государства. Там на столбиках термометров следует ожидать от +22 до +26.
Немного теплее погоду обещают на Западе да Востоке. Там за окном в течение дня температура прогреется от +24 до +27.
Соответственно на Юге 23 июля будет теплее всего. День там в основном будет начинаться с +27, а выше всего местами столбики термометров достигнут показателя в +29.
Погода в областных центрах Украины
Киев – +22...+24
Ужгород – +25...+27
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +27...+29
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +23...+25
Сумы – +22...+24
Полтава – +24...+26
Днепр – +25...+27
Запорожье – +27...+39
Донецк – +25...+27
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Прогноз погоды на 22 июля / Карта Укргидрометцентра