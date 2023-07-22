В этих областях украинцам стоит ожидать и грозы, которые минуют только Харьковщину. Ветер в воскресенье по всей территории Украины будет свежим, его скорость не будет превышать 10 метров в секунду.

Достойно внимания Украину накроют сильные дожди: где и когда значительно усилится непогода

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Что касается температуры воздуха, то по сравнению с предыдущим днем она будет колебаться преимущественно в пределах пары градусов. Однако ощутимо потеплеет на Западе Украины, а похолодает – на Севере.

Однако холоднее всего в воскресенье будет на Севере государства. Там на столбиках термометров следует ожидать от +22 до +26.

Немного теплее погоду обещают на Западе да Востоке. Там за окном в течение дня температура прогреется от +24 до +27.

Соответственно на Юге 23 июля будет теплее всего. День там в основном будет начинаться с +27, а выше всего местами столбики термометров достигнут показателя в +29.

Погода в областных центрах Украины

Киев – +22...+24

Ужгород – +25...+27

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +23...+25

Сумы – +22...+24

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +27...+39

Донецк – +25...+27

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26



Прогноз погоды на 22 июля / Карта Укргидрометцентра