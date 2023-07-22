По прогнозу синоптиков, в субботу будет лить повсюду, кроме Юго-Запада, пишет 24 Канал. Так что перед выходом на улицу прихватите с собой зонт или дождевик.

Кстати говоря Когда в Украине наконец-то прекратятся дожди: обнадеживающий прогноз

Где будет лить на выходных

В субботу на Юге пригреет до +28…+33 градусов. На Востоке будет до +30. На остальной территории только +20...+26 градусов.

22 июля в Украине, кроме Юго-Востока, умеренные, в северных и центральных областях местами значительные дожди, грозы; в центральных и южных областях шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– отметили в Укргидрометцентре.

К теме Дожди, грозы, местами шквалы и уровень опасности: прогноз погоды в Украине на 22 июля.

Прогноз погоды на 22 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

Обратите внимание! В центральных и южных областях на субботу объявили I уровень опасности – "желтый".

Далее, 23 и 24 июля преимущественно без осадков. Впрочем, кое-где в южной и восточной части в воскресенье возможны кратковременные дожди с грозами.

Интересно, что ночью температура существенно не изменится, однако днем повысится на 2 – 4 градуса.

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Ориентировочный прогноз погоды на 23 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

Это любопытно! Ранее в комментарии 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что кратковременные дожди всегда ливневого характера. Перерыв между такими осадками более трех часов. Они идут, прекращаются, а затем могут восстановиться снова.