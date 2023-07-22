За прогнозом синоптиків, у суботу литиме всюди, окрім Південного Заходу, пише 24 Канал. Тож перед виходом на вулицю прихопіть з собою парасольку або дощовик.

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Де литиме на вихідних

У суботу на Півдні пригріє до +28...+33 градусів. На Сході буде до +30. На решті території лише +20...+26 градусів.

22 липня в Україні, крім Південного Сходу, помірні, в північних та центральних областях місцями значні дощі, грози; у центральних та південних областях шквали 15 – 20 метрів на секунду,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

До теми Дощі, грози, місцями шквали та І рівень небезпеки: прогноз погоди в Україні на 22 липня

Прогноз погоди на 22 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! У центральних та південних областях на суботу оголосили I рівень небезпеки – "жовтий".

Далі, 23 та 24 липня вже переважно без опадів. Втім, подекуди в південній та східній частині в неділю можливі короткочасні дощі з грозами.

Цікаво, що вночі температура істотна не зміниться, однак, вдень підвищиться на 2 – 4 градуси.

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Орієнтовний прогноз погоди на 23 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Це цікаво! Раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що короткочасні дощі завжди зливового характеру. Перерва між такими опадами більше, ніж три години. Вони йдуть, припиняються, а потім можуть відновитися знову.