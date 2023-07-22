У цих областях українцям варто очікувати й на грози, які оминуть лише Харківщину. Вітер же у неділю по всій території України буде свіжим, його швидкість не перевищуватиме 10 метрів за секунду.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то у порівнянні із попереднім днем вона коливатиметься переважно в межах пари градусів. Однак відчутно потеплішає на Заході України, а похолодніє – на Півночі.

Проте найхолодніше у неділю буде на Півночі держави. Там на стовпчиках термометрів варто очікувати від +22 до +26.

Дещо теплішою погоду обіцяють на Заході та Сході. Там за вікном впродовж дня температура прогріється від +24 до +27.

Відповідно на Півдні 23 липня буде найтепліше. День там переважно розпочинатиметься з +27, а найвище місцями стовпчики термометрів сягнуть показника в +29.

Погода в обласних центрах України

Київ – +22...+24

Ужгород – +25...+27

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +23...+25

Суми – +22...+24

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +27...+39

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26



Прогноз погоди на 22 липня / Карта Укргідрометцентру