У цих областях українцям варто очікувати й на грози, які оминуть лише Харківщину. Вітер же у неділю по всій території України буде свіжим, його швидкість не перевищуватиме 10 метрів за секунду.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то у порівнянні із попереднім днем вона коливатиметься переважно в межах пари градусів. Однак відчутно потеплішає на Заході України, а похолодніє – на Півночі.
Проте найхолодніше у неділю буде на Півночі держави. Там на стовпчиках термометрів варто очікувати від +22 до +26.
Дещо теплішою погоду обіцяють на Заході та Сході. Там за вікном впродовж дня температура прогріється від +24 до +27.
Відповідно на Півдні 23 липня буде найтепліше. День там переважно розпочинатиметься з +27, а найвище місцями стовпчики термометрів сягнуть показника в +29.
Погода в обласних центрах України
Київ – +22...+24
Ужгород – +25...+27
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +25...+27
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +23...+25
Суми – +22...+24
Полтава – +24...+26
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +27...+39
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Прогноз погоди на 22 липня / Карта Укргідрометцентру