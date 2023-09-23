Синоптики рассказали, какая погода будет ждать украинцев сегодня. 23 сентября. Ветер в субботу будет юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
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Прогноз погоды в Украине
23 сентября в Украине переменная облачность. Сильных осадков не предвидится – лишь днем в западных областях местами может быть кратковременный дождь с грозой.
Температура днем в среднем по Украине составит +24...+29 градусов. В Карпатах днем будет +18...+23 градусов.
В Киеве и Киевской области осадков не будет. Температура в столице будет днем колебаться от +26 до +28 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +26...+28
- Ужгород +26...+28
- Львов +25...+27
- Ивано-Франковск +26...+28
- Тернополь +26...+28
- Черновцы +26...+28
- Хмельницкий +26...+28
- Луцк +25...+27
- Ровно +26...+28
- Житомир +26...+28
- Винница +26...+28
- Одесса +27...+29
- Николаев +26...+28
- Херсон +27...+29
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +26...+28
- Черкассы +26...+28
- Чернигов +25...+27
- Сумы +24...+26
- Полтава +25...+27
- Днепр +26...+28
- Запорожье +26...+28
- Донецк +24...+26
- Луганск +24...+26
- Харьков +24...+26
Погода в Украине 23 сентября / Укргидрометцентр