Синоптики рассказали, какая погода будет ждать украинцев сегодня. 23 сентября. Ветер в субботу будет юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды в Украине

23 сентября в Украине переменная облачность. Сильных осадков не предвидится – лишь днем в западных областях местами может быть кратковременный дождь с грозой.

Температура днем в среднем по Украине составит +24...+29 градусов. В Карпатах днем будет +18...+23 градусов.

В Киеве и Киевской области осадков не будет. Температура в столице будет днем колебаться от +26 до +28 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +26...+28
  • Ужгород +26...+28
  • Львов +25...+27
  • Ивано-Франковск +26...+28
  • Тернополь +26...+28
  • Черновцы +26...+28
  • Хмельницкий +26...+28
  • Луцк +25...+27
  • Ровно +26...+28
  • Житомир +26...+28
  • Винница +26...+28
  • Одесса +27...+29
  • Николаев +26...+28
  • Херсон +27...+29
  • Симферополь +26...+28
  • Кропивницкий +26...+28
  • Черкассы +26...+28
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +25...+27
  • Днепр +26...+28
  • Запорожье +26...+28
  • Донецк +24...+26
  • Луганск +24...+26
  • Харьков +24...+26


Погода в Украине 23 сентября / Укргидрометцентр