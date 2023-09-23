Синоптики розповіли, яка погода чекатиме на українців сьогодні. 23 вересня. Вітер у суботу буде південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
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Прогноз погоди в Україні
23 вересня в Україні буде мінлива хмарність. Сильних опадів не передбачається – лише вдень в західних областях місцями може бути короткочасний дощ з грозою.
Температура вдень в середньому по Україні становитиме +24...+29 градусів. Натомість у Карпатах вдень буде +18...+23 градусів.
Натомість у Києві та в Київській області опадів не буде. Температура в столиці вдень коливатиметься від +26 до +28 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +26...+28
- Ужгород +26...+28
- Львів +25...+27
- Івано-Франківськ +26...+28
- Тернопіль +26...+28
- Чернівці +26...+28
- Хмельницький +26...+28
- Луцьк +25...+27
- Рівне +26...+28
- Житомир +26...+28
- Вінниця +26...+28
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +26...+28
- Херсон +27...+29
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +26...+28
- Черкаси +26...+28
- Чернігів +25...+27
- Суми +24...+26
- Полтава +25...+27
- Дніпро +26...+28
- Запоріжжя +26...+28
- Донецьк +24...+26
- Луганськ +24...+26
- Харків +24...+26
Погода в Україні 23 вересня / Укргідрометцентр