Синоптики розповіли, яка погода чекатиме на українців сьогодні. 23 вересня. Вітер у суботу буде південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

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Прогноз погоди в Україні

23 вересня в Україні буде мінлива хмарність. Сильних опадів не передбачається – лише вдень в західних областях місцями може бути короткочасний дощ з грозою.

Температура вдень в середньому по Україні становитиме +24...+29 градусів. Натомість у Карпатах вдень буде +18...+23 градусів.

Натомість у Києві та в Київській області опадів не буде. Температура в столиці вдень коливатиметься від +26 до +28 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +26...+28
  • Ужгород +26...+28
  • Львів +25...+27
  • Івано-Франківськ +26...+28
  • Тернопіль +26...+28
  • Чернівці +26...+28
  • Хмельницький +26...+28
  • Луцьк +25...+27
  • Рівне +26...+28
  • Житомир +26...+28
  • Вінниця +26...+28
  • Одеса +27...+29
  • Миколаїв +26...+28
  • Херсон +27...+29
  • Сімферополь +26...+28
  • Кропивницький +26...+28
  • Черкаси +26...+28
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +24...+26
  • Полтава +25...+27
  • Дніпро +26...+28
  • Запоріжжя +26...+28
  • Донецьк +24...+26
  • Луганськ +24...+26
  • Харків +24...+26


Погода в Україні 23 вересня / Укргідрометцентр