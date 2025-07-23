Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Самая большая жара: где и какая будет самая высокая температура в Украине до конца месяца

Какой будет погода 24 июля?

В Украине 24 июля синоптики не прогнозируют осадки.

"24 июля в Украине спокойную погоду без осадков обусловит поле слабо повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, хоть несколько свежий воздух с северо-запада распространится на западные и северные области", – объяснили специалисты.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в западных и северных областях ночью 12 – 17 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов; на остальной территории ночью +16 – +21, днем 28 – 33 градуса тепла.

Погода в областных центрах

  • Киев +26...+28
  • Ужгород +27...+29
  • Львов +24...+26
  • Ивано-Франковск +26...+28
  • Тернополь +24...+26
  • Черновцы +26...+28
  • Хмельницкий +24...+26
  • Луцк +24...+26
  • Ровно +24...+26
  • Житомир +25...+27
  • Винница +27...+29
  • Одесса +29...+31
  • Николаев +29...+31
  • Херсон +31...+33
  • Симферополь +31...+33
  • Кропивницкий +30...+32
  • Черкассы +27...+29
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +25...+27
  • Полтава +26...+28
  • Днепр +29...+31
  • Запорожье +29...+31
  • Донецк +28...+30
  • Луганск +26...+28
  • Харьков +27...+29


Погода на 24 июля / Карта Укргидрометцентра