Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 24 липня?

В Україні 24 липня синоптики не прогнозують опади.

"24 липня в Україні спокійну погоду без опадів зумовить поле слабко підвищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса, хоч дещо свіжіше повітря з північного заходу пошириться на західні та північні області", – пояснили фахівці.

Вітер в цей день буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у західних та північних областях вночі 12 – 17 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів; на решті території вночі +16 – +21, вдень 28 – 33 градуси тепла.

Погода в обласних центрах

  • Київ +26...+28
  • Ужгород +27...+29
  • Львів +24...+26
  • Івано-Франківськ +26...+28
  • Тернопіль +24...+26
  • Чернівці +26...+28
  • Хмельницький +24...+26
  • Луцьк +24...+26
  • Рівне +24...+26
  • Житомир +25...+27
  • Вінниця +27...+29
  • Одеса +29...+31
  • Миколаїв +29...+31
  • Херсон +31...+33
  • Сімферополь +31...+33
  • Кропивницький +30...+32
  • Черкаси +27...+29
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +25...+27
  • Полтава +26...+28
  • Дніпро +29...+31
  • Запоріжжя +29...+31
  • Донецьк +28...+30
  • Луганськ +26...+28
  • Харків +27...+29


Погода на 24 липня / Карта Укргідрометцентру