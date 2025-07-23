Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 24 липня?

В Україні 24 липня синоптики не прогнозують опади.

"24 липня в Україні спокійну погоду без опадів зумовить поле слабко підвищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса, хоч дещо свіжіше повітря з північного заходу пошириться на західні та північні області", – пояснили фахівці.

Вітер в цей день буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у західних та північних областях вночі 12 – 17 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів; на решті території вночі +16 – +21, вдень 28 – 33 градуси тепла.

Погода в обласних центрах

Київ +26...+28

Ужгород +27...+29

Львів +24...+26

Івано-Франківськ +26...+28

Тернопіль +24...+26

Чернівці +26...+28

Хмельницький +24...+26

Луцьк +24...+26

Рівне +24...+26

Житомир +25...+27

Вінниця +27...+29

Одеса +29...+31

Миколаїв +29...+31

Херсон +31...+33

Сімферополь +31...+33

Кропивницький +30...+32

Черкаси +27...+29

Чернігів +25...+27

Суми +25...+27

Полтава +26...+28

Дніпро +29...+31

Запоріжжя +29...+31

Донецьк +28...+30

Луганськ +26...+28

Харків +27...+29



Погода на 24 липня / Карта Укргідрометцентру