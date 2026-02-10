Все о погоде в одном месте: 24 Канал запустил новый сервис

24 Канал запустил сервис Погоды с подробным прогнозом для каждого региона Украины. Теперь еще легче заранее спланировать день и подстроить дела под погоду.

Для того, чтобы пользователи 24 Канала имели полную картину погодных условий, будут использованы данные ведущей метеорологической компании Foreca. Именно благодаря этому станет доступной информация о 28 812 населенных пунктах Украины.

Поэтому пользователь может получить в несколько кликов:

подробный прогноз на сутки с разделением на утро, день, вечер и ночь;

прогноз погоды на неделю;

информацию о температуре, осадках, давлении, влажности, порывах ветра;

восход и заход солнца в выбранном населенном пункте.

Обратите внимание! Прогноз погоды на сайте 24 Канала обновляется ежедневно и доступен в удобном формате для просмотра как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Также в ближайшее время этот функционал появится в мобильном приложении 24 Канала.

Как проверить погоду на 24 Канале?

Проверить погоду на 24 Канале можно несколькими способами, например, нажав на иконку "Изменить город" в левом верхнем углу. Далее нужно будет ввести название города самостоятельно, или выбрать из предложенного перечня. После чего нажать "Далее".

Теперь перед вами подробная информация о прогнозе погоды в вашем городе не только на текущую неделю, но и в течение для с удобным разделением на часы.

Если проскролить вниз, то пользователю будет доступна интерактивная карта Украины с прогнозом погоды во всех областных центрах Украины. Для этого достаточно лишь навести курсив на нужный регион. При этом температура в вашем областном центре будет выделена красным цветом. Таким образом удобно сравнить погоду в вашей области и соседней, или любой другой.

Для того чтобы получить общую картину погодных условий в Украине, нужно проскролить до части с областями, или с в самый конец, где видно прогноз в крупнейших городах. Также, если вас интересует подробный прогноз погоды в любой из областей, достаточно нажать на нее и вам будут доступны также крупнейшие города этой области.

Таким образом новый сервис Погода поможет пользователям быстро планировать свой день, неделю или поездки, не тратя время на поиск информации на различных ресурсах.