Однако температура во всех областях возьмет тенденцию на снижение. Температура местами опустится на 4 – 6 градусов он показателей предыдущего дня.

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Какой будет погода в Украине

Так, 24 октября по Украине осадков не прогнозируется. Лишь ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +1...+6, в южной части немного теплее – +5...+10. На высокогорье Карпат ожидается от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем отметки термометра будут показывать +9...+14, на Закарпатье и юге страны до +17.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +11...+13

Ужгород – +14...+16

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +10...+12

Винница – +12...+14

Одесса – +15...+17

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +9...+11

Сумы – +9...+11

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +13...+15

Донецк – +12...+14

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Прогноз погоды в Украине на 24 октября / Укргидрометцентр