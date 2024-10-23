Однако температура во всех областях возьмет тенденцию на снижение. Температура местами опустится на 4 – 6 градусов он показателей предыдущего дня.

Смотрите также Потепление или же сильные морозы и снег: какой будет погода в Украине осенью – интервью с Птухой

Какой будет погода в Украине

Так, 24 октября по Украине осадков не прогнозируется. Лишь ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +1...+6, в южной части немного теплее – +5...+10. На высокогорье Карпат ожидается от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем отметки термометра будут показывать +9...+14, на Закарпатье и юге страны до +17.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев – +11...+13
  • Ужгород – +14...+16
  • Львов – +11...+13
  • Ивано-Франковск – +12...+14
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +11...+13
  • Луцк – +11...+13
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – +10...+12
  • Винница – +12...+14
  • Одесса – +15...+17
  • Николаев – +14...+16
  • Херсон – +14...+16
  • Симферополь – +14...+16
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – +11...+13
  • Чернигов – +9...+11
  • Сумы – +9...+11
  • Полтава – +11...+13
  • Днепр – +12...+14
  • Запорожье – +13...+15
  • Донецк – +12...+14
  • Луганск – +12...+14
  • Харьков – +12...+14

Прогноз погоды в Украине на 24 октября / Укргидрометцентр