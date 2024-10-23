Однако температура во всех областях возьмет тенденцию на снижение. Температура местами опустится на 4 – 6 градусов он показателей предыдущего дня.
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Какой будет погода в Украине
Так, 24 октября по Украине осадков не прогнозируется. Лишь ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать +1...+6, в южной части немного теплее – +5...+10. На высокогорье Карпат ожидается от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем отметки термометра будут показывать +9...+14, на Закарпатье и юге страны до +17.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +11...+13
- Ужгород – +14...+16
- Львов – +11...+13
- Ивано-Франковск – +12...+14
- Тернополь – +11...+13
- Черновцы – +12...+14
- Хмельницкий – +11...+13
- Луцк – +11...+13
- Ровно – +11...+13
- Житомир – +10...+12
- Винница – +12...+14
- Одесса – +15...+17
- Николаев – +14...+16
- Херсон – +14...+16
- Симферополь – +14...+16
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +11...+13
- Чернигов – +9...+11
- Сумы – +9...+11
- Полтава – +11...+13
- Днепр – +12...+14
- Запорожье – +13...+15
- Донецк – +12...+14
- Луганск – +12...+14
- Харьков – +12...+14
Прогноз погоды в Украине на 24 октября / Укргидрометцентр