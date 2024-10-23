Однак температура у всіх областях візьме тенденцію на зниження. Температура подекуди опуститься на 4 – 6 градусів він показників попереднього дня.
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Якою буде погода в Україні
Так, 24 жовтня по Україні опадів не прогнозується. Лише вночі та вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме +1...+6, у південній частині трохи тепліше – +5...+10. На високогір'ї Карпат очікується від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень позначки термометра показуватимуть +9...+14, на Закарпатті та півдні країни до +17.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +11...+13
- Ужгород – +14...+16
- Львів – +11...+13
- Івано-Франківськ – +12...+14
- Тернопіль – +11...+13
- Чернівці – +12...+14
- Хмельницький – +11...+13
- Луцьк – +11...+13
- Рівне – +11...+13
- Житомир – +10...+12
- Вінниця – +12...+14
- Одеса – +15...+17
- Миколаїв – +14...+16
- Херсон – +14...+16
- Сімферополь – +14...+16
- Кропивницький – +12...+14
- Черкаси – +11...+13
- Чернігів – +9...+11
- Суми – +9...+11
- Полтава – +11...+13
- Дніпро – +12...+14
- Запоріжжя – +13...+15
- Донецьк – +12...+14
- Луганськ – +12...+14
- Харків – +12...+14
Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня / Укргідрометцентр