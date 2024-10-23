Однак температура у всіх областях візьме тенденцію на зниження. Температура подекуди опуститься на 4 – 6 градусів він показників попереднього дня.

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Якою буде погода в Україні

Так, 24 жовтня по Україні опадів не прогнозується. Лише вночі та вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме +1...+6, у південній частині трохи тепліше – +5...+10. На високогір'ї Карпат очікується від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень позначки термометра показуватимуть +9...+14, на Закарпатті та півдні країни до +17.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ – +11...+13
  • Ужгород – +14...+16
  • Львів – +11...+13
  • Івано-Франківськ – +12...+14
  • Тернопіль – +11...+13
  • Чернівці – +12...+14
  • Хмельницький – +11...+13
  • Луцьк – +11...+13
  • Рівне – +11...+13
  • Житомир – +10...+12
  • Вінниця – +12...+14
  • Одеса – +15...+17
  • Миколаїв – +14...+16
  • Херсон – +14...+16
  • Сімферополь – +14...+16
  • Кропивницький – +12...+14
  • Черкаси – +11...+13
  • Чернігів – +9...+11
  • Суми – +9...+11
  • Полтава – +11...+13
  • Дніпро – +12...+14
  • Запоріжжя – +13...+15
  • Донецьк – +12...+14
  • Луганськ – +12...+14
  • Харків – +12...+14

Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня / Укргідрометцентр