В целом начало недели будет несколько прохладнее. Хотя в западных регионах прогнозируется до +29 градусов. Однако на Волыни и Житомирщине – +24…+26.
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Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в северных областях жары уже не будет. Температура воздуха снизится до +23. Высшие отметки следует ждать южанам. В частности, в Одесской области – +29...+31 градус.
В Киеве – тоже свежо. Температура воздуха днем будет около +24...+25 градусов. В столице будет преобладать сухая и ветреная погода.
Прогнозируют дожди
Дожди с грозами пройдут ночью на Севере и в Центре. Днем будет идти дождливая погода.
Где может идти дождь:
- Черниговская область,
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Донецкая,
- Луганская.
В то же время, как отметила Диденко, на Правобережье хозяйничает антициклон Lebrecht. Это означает, что сухо и солнечно.
Северо-западный ветер – порывистый в северных и центральных регионах.
Прогноз погоды в городах Украины на 25 июля
Ужгород – +29...+31
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +25...+29
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +29...+31
Николаев – +31...+33
Херсон – +27...+29
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +23...+25
Сумы – +23...+25
Полтава – +24...+26
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск – +27...+29
Харьков – +25...+27
Киев – +24...+26
Погода 25 июля / Карта Укргидрометцентра