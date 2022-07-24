Загалом початок тижня буде дещо прохолодніший. Хоча у західних регіонах прогнозують до +29 градусів. Однак на Волині та Житомирщині – +24...+26.
До теми Україну знову накриють грози та град: в яких областях зіпсується погода
Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що у північних областях спеки вже не буде. Температура повітря знизиться до +23. Вищі познаки варто чекати жителям Півдня. Зокрема, на Одещині – +29...+31 градус.
У Києві – теж свіжо. Температура повітря вдень становитиме близько +24...+25 градусів. У столиці переважатиме суха й вітряна погода.
Прогнозують дощі
Дощі з грозами будуть вночі на Півночі та в Центрі. Вдень дощова погода спостерігатиметься на Лівобережжі.
Де може дощити:
- Чернігівська область,
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Донецька,
- Луганська.
Натомість, як зауважила Діденко, на Правобережжі захазяйнує антициклон Lebrecht. Це означає, що буде сухо сонячно.
Північно-західний вітер – рвучкий у північних та центральних регіонах.
Прогноз погоди в містах України на 25 липня
Ужгород – +29...+31
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +25...+29
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +25...+27
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +23...+25
Суми – +23...+25
Полтава – +24...+26
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +27...+29
Харків – +25...+27
Київ – +24...+26
Погода 25 липня / Карта Укргідрометцентру