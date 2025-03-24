Также местами прогнозируют сильный ветер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 25 марта

Синоптики прогнозируют во вторник облачную погоду с прояснениями.

Ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, днем местами на Левобережье и в Карпатах дожди; на остальной территории без осадков,

– сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный. Его скорость – 7 – 12 метров в секунду. А ночью в восточных областях местами прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать 3 – 8 градусов тепла.

Днем – 9 – 14 градусов тепла, а на юге страны – 13 – 18.

Прогноз погоды в Украине на 25 марта / Укргидрометцентр

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