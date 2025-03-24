Також місцями прогнозують сильний вітер. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 25 березня
Синоптики прогнозують у вівторок хмарну погоду із проясненнями.
Вночі у північних, більшості західних і центральних областей, вдень місцями на Лівобережжі та в Карпатах дощі; на решті території без опадів,
– повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний. Його швидкість – 7 – 12 метрів за секунду. А вночі у східних областях місцями прогнозують пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 3 – 8 градусів тепла.
Вдень – 9 – 14 градусів тепла, а на півдні країни – 13 – 18.
Прогноз погоди в Україні на 25 березня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +11...+13
- Ужгород +13...+15
- Львів +12...+14
- Івано-Франківськ +11...+13
- Тернопіль +11...+13
- Чернівці +12...+14
- Хмельницький +12...+14
- Луцьк +11...+13
- Рівне +12...+14
- Житомир +11...+13
- Вінниця +13...+15
- Одеса +14...+16
- Миколаїв +15...+17
- Херсон +16...+18
- Сімферополь +16...+18
- Кропивницький +13...+15
- Черкаси +13...+15
- Чернігів +10...+12
- Суми +9...+11
- Полтава +12...+14
- Дніпро +13...+15
- Запоріжжя +15...+17
- Донецьк +11...+13
- Луганськ +10...+12
- Харків +10...+12