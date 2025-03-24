Також місцями прогнозують сильний вітер. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 25 березня

Синоптики прогнозують у вівторок хмарну погоду із проясненнями.

Вночі у північних, більшості західних і центральних областей, вдень місцями на Лівобережжі та в Карпатах дощі; на решті території без опадів,
– повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний. Його швидкість – 7 – 12 метрів за секунду. А вночі у східних областях місцями прогнозують пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 3 – 8 градусів тепла.

Вдень – 9 – 14 градусів тепла, а на півдні країни – 13 – 18.

Прогноз погоди на 25 березня

Прогноз погоди в Україні на 25 березня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

  • Київ +11...+13
  • Ужгород +13...+15
  • Львів +12...+14
  • Івано-Франківськ +11...+13
  • Тернопіль +11...+13
  • Чернівці +12...+14
  • Хмельницький +12...+14
  • Луцьк +11...+13
  • Рівне +12...+14
  • Житомир +11...+13
  • Вінниця +13...+15
  • Одеса +14...+16
  • Миколаїв +15...+17
  • Херсон +16...+18
  • Сімферополь +16...+18
  • Кропивницький +13...+15
  • Черкаси +13...+15
  • Чернігів +10...+12
  • Суми +9...+11
  • Полтава +12...+14
  • Дніпро +13...+15
  • Запоріжжя +15...+17
  • Донецьк +11...+13
  • Луганськ +10...+12
  • Харків +10...+12