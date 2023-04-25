Помимо низкой температуры воздуха регионы накроют осадки. В западных и восточных областях будут кратковременные дожди, а днем местами грозы.

Кстати говоря +23 градуса: в каких областях прогнозируют весеннюю жару уже в ближайшее время

Что прогнозируют синоптики

Похолодание придет не только на Запад. Немного холоднее будет в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях. Там будут идти небольшие дожди.

Средняя температура воздуха ночью будет колебаться на уровне +4…+9, а днем – +15…+20. Однако в других регионах будет теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет достигать +17...+18. В Киеве возможен небольшой дождь, дневная температура воздуха будет +16 градусов.

Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду.

Какая будет погода в городах Украины.

Киев – +15...+17

Ужгород – +11...+13

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +8...+10

Ровно – +9...+11

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +15...+17

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +16...+18

Сумы – +17...+19

Полтава – +17...+19

Днепр – +18...+20

Запорожье – +17...+19

Донецк – +18...+20

Луганск – +18...+20

Харьков – +18...+20



Погода в Украине / Карта Укргидрометцентра