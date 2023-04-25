Крім низької температури повітря, регіони накриють опади. У західних та східних областях будуть короткочасні дощі, а вдень подекуди грози.

До речі +23 градуси: у яких областях прогнозують весняну спеку вже найближчим часом

Що прогнозують синоптики

Похолодання прийде не тільки на Захід. Трішки холодніше буде на Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Одещині. Там також йтимуть невеликі дощі.

Середня температура повітря вночі коливатиметься на рівні +4...+9, а вдень – +15...+20. Однак в інших регіонах буде тепла й сонячна погода. Температура повітря сягатиме +17...+18. У Києві можливий невеликий дощ, денна температура повітря становитиме +16 градусів.

Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів за секунду.

Якою буде погода в містах України

Київ – +15...+17

Ужгород – +11...+13

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +8...+10

Рівне – +9...+11

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +18...+20

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +16...+18

Суми – +17...+19

Полтава – +17...+19

Дніпро – +18...+20

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +18...+20

Луганськ – +18...+20

Харків – +18...+20



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