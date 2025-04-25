Кое-где будет также гроза. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также И снова заморозки: когда в Украине температура воздуха опустится ниже нуля

Погода 26 апреля

26 апреля в Украине будет облачно с прояснениями.

Значительную территорию Украины накроют дожди.

Ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях и в Карпатах кратковременные дожди, на юге и юго-востоке с грозой,

– прогнозируют синоптики.

Ветер в этот день будет преимущественно северный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха в большинстве областей ночью будет 5 – 10 градусов выше нуля, а днем – 11 – 16. В Карпатах ночью будет от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, а днем 6 – 11 градусов тепла.

Теплее будет только на юге и востоке страны – там днем столбики термометра будут показывать 19 – 24 градусов выше нуля.

Погода 26 апреля / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах