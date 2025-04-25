Кое-где будет также гроза. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода 26 апреля
26 апреля в Украине будет облачно с прояснениями.
Значительную территорию Украины накроют дожди.
Ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях и в Карпатах кратковременные дожди, на юге и юго-востоке с грозой,
– прогнозируют синоптики.
Ветер в этот день будет преимущественно северный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха в большинстве областей ночью будет 5 – 10 градусов выше нуля, а днем – 11 – 16. В Карпатах ночью будет от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, а днем 6 – 11 градусов тепла.
Теплее будет только на юге и востоке страны – там днем столбики термометра будут показывать 19 – 24 градусов выше нуля.
Погода 26 апреля / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +12...+14;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +12...+14;
- Ровно +12...+14;
- Житомир +13...+15;
- Винница +14...+16;
- Одесса +20...+22;
- Николаев +21...+23;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь +21...+23;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +17...+19;
- Запорожье +20...+22;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +22...+24;
- Харьков +20...+22.