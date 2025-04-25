Подекуди буде також гроза. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода 26 квітня
26 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями.
Значну територію України накриють дощі.
Вночі у західних, північних і Черкаській областях, вдень у південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях і в Карпатах короткочасні дощі, на півдні та південному сході з грозою,
– прогнозують синоптики.
Вітер цього дня буде переважно північний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Температура повітря у більшості областей вночі буде 5 – 10 градусів вище нуля, а вдень – 11 – 16. У Карпатах вночі буде від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу, а вдень 6 – 11 градусів тепла.
Тепліше буде лише на півдні та сході країни – там вдень стовпчики термометра показуватимуть 19 – 24 градусів вище нуля.
Погода 26 квітня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +12...+14;
- Ужгород +14...+16;
- Львів +13...+15;
- Івано-Франківськ +13...+15;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +12...+14;
- Рівне +12...+14;
- Житомир +13...+15;
- Вінниця +14...+16;
- Одеса +20...+22;
- Миколаїв +21...+23;
- Херсон +23...+25;
- Сімферополь +21...+23;
- Кропивницький +14...+16;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +12...+14;
- Суми +11...+13;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +17...+19;
- Запоріжжя +20...+22;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +22...+24;
- Харків +20...+22.