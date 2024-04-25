В общем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Украине 26 апреля будет облачно с прояснениями. Ветер будет северо-западный, а в восточных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

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В каких регионах пройдут осадки

Ночью в большинстве северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму, а днем в целом по Украине, кроме западных областей, пройдут дожди. Кое-где будут грозы.

На Закарпатье, Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской области ночью и утром местами туман.



Температура ночью в среднем составит 7 – 12 градусов, в юго-восточной части страны – 13 – 17 градусов, в западных областях будет значительно холоднее – 2 – 7 градусов тепла.

Зато днем в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях прогнозируют 12 – 17 градусов, на остальной территории 18 – 23 градуса. На юго-востоке страны вообще ожидают температуру до 26 градусов.

Тем временем на высокогорье Карпат выпадет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 5 – 10 градусов тепла.

В общем столбики термометров в областных центрах будут показывать такую температуру:

Киев – +12...+14

Ужгород – +14...+16

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +14...+16

Винница – +14...+16

Одесса – +16...+18

Николаев – +20...+22

Херсон – +21...+23

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +17...+19

Сумы – +19...+21

Полтава – +18...+20

Днепр – +20...+22

Запорожье – +21...+23

Донецк – +22...+24

Луганск – +23...+25

Харьков – +23...+25



Прогноз погоды на 26 апреля / Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В столице тоже будет облачно с прояснениями. Без зонта киевлянам в пятницу лучше не выходить, поскольку будет дождь.

Также ночью и утром местами туман.

Температура в Киеве ночью составит 10 – 12 градусов, днем 12 – 14 градусов. Между тем по области 7 – 12 градусов тепла будет ночью и 12 – 17 градусов днем.