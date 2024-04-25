Загалом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Україні 26 квітня буде хмарно з проясненнями. Вітер буде північно-західний, а у східних областях південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

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У яких регіонах пройдуть опади

Вночі у більшості північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму, а вдень в цілому по Україні, крім західних областей, пройдуть дощі. Подекуди будуть грози.

На Закарпатті, Львівщині, Одещині, Вінниччині та Київщині вночі та вранці місцями туман.



Температура вночі в середньому становитиме 7 – 12 градусів, у південно-східній частині країни – 13 – 17 градусів, у західних областях буде значно холодніше – 2 – 7 градусів тепла.

Натомість вдень у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях прогнозують 12 – 17 градусів, на решті території 18 – 23 градуси. На південному сході країни взагалі очікують температуру до 26 градусів.

Тим часом на високогір'ї Карпат випаде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла.

Загалом стовпчики термометрів в обласних центрах показуватимуть таку температуру:

Київ – +12...+14

Ужгород – +14...+16

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +14...+16

Вінниця – +14...+16

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +17...+19

Суми – +19...+21

Полтава – +18...+20

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +23...+25

Харків – +23...+25



Прогноз погоди на 26 квітня / Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві

У столиці теж буде хмарно з проясненнями. Без парасольки киянам у п'ятницю краще не виходити, оскільки буде дощ.

Також ночі та вранці місцями туман.

Температура у Києві вночі становитиме 10 – 12 градусів, вдень 12 – 14 градусів. Тим часом по області 7 – 12 градусів тепла буде вночі й 12 – 17 градусів вдень.