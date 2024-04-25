Загалом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Україні 26 квітня буде хмарно з проясненнями. Вітер буде північно-західний, а у східних областях південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
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У яких регіонах пройдуть опади
Вночі у більшості північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму, а вдень в цілому по Україні, крім західних областей, пройдуть дощі. Подекуди будуть грози.
На Закарпатті, Львівщині, Одещині, Вінниччині та Київщині вночі та вранці місцями туман.
Температура вночі в середньому становитиме 7 – 12 градусів, у південно-східній частині країни – 13 – 17 градусів, у західних областях буде значно холодніше – 2 – 7 градусів тепла.
Натомість вдень у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях прогнозують 12 – 17 градусів, на решті території 18 – 23 градуси. На південному сході країни взагалі очікують температуру до 26 градусів.
Тим часом на високогір'ї Карпат випаде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла.
Загалом стовпчики термометрів в обласних центрах показуватимуть таку температуру:
- Київ – +12...+14
- Ужгород – +14...+16
- Львів – +14...+16
- Івано-Франківськ – +14...+16
- Тернопіль – +14...+16
- Чернівці – +14...+16
- Хмельницький – +14...+16
- Луцьк – +12...+14
- Рівне – +12...+14
- Житомир – +14...+16
- Вінниця – +14...+16
- Одеса – +16...+18
- Миколаїв – +20...+22
- Херсон – +21...+23
- Сімферополь – +20...+22
- Кропивницький – +18...+20
- Черкаси – +17...+19
- Чернігів – +17...+19
- Суми – +19...+21
- Полтава – +18...+20
- Дніпро – +20...+22
- Запоріжжя – +21...+23
- Донецьк – +22...+24
- Луганськ – +23...+25
- Харків – +23...+25
Прогноз погоди на 26 квітня / Укргідрометцентр
Прогноз погоди у Києві
У столиці теж буде хмарно з проясненнями. Без парасольки киянам у п'ятницю краще не виходити, оскільки буде дощ.
Також ночі та вранці місцями туман.
Температура у Києві вночі становитиме 10 – 12 градусів, вдень 12 – 14 градусів. Тим часом по області 7 – 12 градусів тепла буде вночі й 12 – 17 градусів вдень.