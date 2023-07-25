Температура ночью по Украине будет +17...+22 градуса, днем +27...+32. На юге Одесщины и в Крыму будет до +35 градусов, в западных и Житомирской областях +21...+26. В Карпатах же ночью +11...+16, днем +16...+21.
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Где ожидать дожди и грозы
В западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях в среду пройдут кратковременные дожди и грозы, ночью на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях, днем на Прикарпатье будут лить значительные дожди. На остальной территории без осадков.
Ветер южный, юго-западный, 7 – 12 м/с. Ночью в Карпатах, днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях местами могут быть порывы 15 – 20 м/с.
Какая погода будет в столице
В Киеве тоже предупреждают об опасном метеорологическом явлении – в столице ожидают кратковременные дожди с грозами и переменную облачность. Иногда днем порывы ветра будут достигать 15 – 20 м/с.
Прогноз погоды в Украине 26 июля
- Киев – +21...+29
- Ужгород – +22...+24
- Львов – +21...+23
- Ивано-Франковск – +21...+23
- Тернополь – +22...+24
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +22...+24
- Луцк – +22...+24
- Ровно – +22...+24
- Житомир – +24...+26
- Винница – +28...+30
- Одесса – +26...+28
- Николаев – +32...+34
- Херсон – +32...+34
- Симферополь – +32...+34
- Кропивницкий – +29...+31
- Черкассы – +29...+31
- Чернигов – +27...+29
- Сумы – +28...+30
- Полтава – +29...+31
- Днепр – +30...+32
- Запорожье – +32...+34
- Донецк – +30...+32
- Луганск – +30...+32
- Харьков – +30...+32