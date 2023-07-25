Температура вночі по Україні становитиме +17...+22 градуси, вдень +27...+32. На півдні Одещини та в Криму буде аж до +35 градусів, в західних та Житомирській областях +21...+26. Натомість в Карпатах вночі +11...+16, вдень +16...+21.

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Де очікувати дощі та грози

В західних, північних, більшості центральних та Одеській областях у середу пройдуть короткочасні дощі та грози, вночі на Волині, Рівненщині та Житомирщині, вдень подекуди на Прикарпатті литимуть значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 7 – 12 м/с. Проте вночі в Карпатах, вдень в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях місцями можуть бути пориви 15 – 20 м/с.

Зверніть увагу! 26 липня в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, та Одеській областях грози, вночі у Волинській, Рівненській та Житомирській областях значний дощ. І рівень небезпечності, жовтий.

Яка погода буде в столиці

У Києві теж попереджають про небезпечне метеорологічне явище – у столиці очікують кроткочасні дощі з грозами й мінливу хмарність. Іноді вдень пориви вітру досягатимуть 15 – 20 м/с.

Прогноз погоди в Україні 26 липня