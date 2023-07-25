Температура вночі по Україні становитиме +17...+22 градуси, вдень +27...+32. На півдні Одещини та в Криму буде аж до +35 градусів, в західних та Житомирській областях +21...+26. Натомість в Карпатах вночі +11...+16, вдень +16...+21.

Дивіться також Знову дощі чи нарешті сухо та спекотно: яка буде погода у перші дні серпня

Де очікувати дощі та грози

В західних, північних, більшості центральних та Одеській областях у середу пройдуть короткочасні дощі та грози, вночі на Волині, Рівненщині та Житомирщині, вдень подекуди на Прикарпатті литимуть значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 7 – 12 м/с. Проте вночі в Карпатах, вдень в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях місцями можуть бути пориви 15 – 20 м/с.

Яка погода буде в столиці

У Києві теж попереджають про небезпечне метеорологічне явище – у столиці очікують кроткочасні дощі з грозами й мінливу хмарність. Іноді вдень пориви вітру досягатимуть 15 – 20 м/с.

Прогноз погоди в Україні 26 липня

  • Київ – +21...+29
  • Ужгород – +22...+24
  • Львів – +21...+23
  • Івано-Франківськ – +21...+23
  • Тернопіль – +22...+24
  • Чернівці – +22...+24
  • Хмельницький – +22...+24
  • Луцьк – +22...+24
  • Рівне – +22...+24
  • Житомир – +24...+26
  • Вінниця – +28...+30
  • Одеса – +26...+28
  • Миколаїв – +32...+34
  • Херсон – +32...+34
  • Сімферополь – +32...+34
  • Кропивницький – +29...+31
  • Черкаси – +29...+31
  • Чернігів – +27...+29
  • Суми – +28...+30
  • Полтава – +29...+31
  • Дніпро – +30...+32
  • Запоріжжя – +32...+34
  • Донецьк – +30...+32
  • Луганськ – +30...+32
  • Харків – +30...+32