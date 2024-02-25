В Укргидрометцентре сообщили, что в целом в Украине будет облачно с прояснениями.

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В каких регионах будет дождливо

Синоптики сообщили, что в большинстве западных, северных и Винницкой областях местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно будет юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Однако в восточных и юго-восточных областях местами порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Где будет холоднее всего

Температура в восточной части страны будет самой низкой – ночью 0 – 5 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла. В западных областях будет теплее – ночью 3 – 8 градусов тепла, днем 11 – 16 градусов. Также солнышко немного будет греть в Крыму и на юге Одесской области – там днем прогнозируют до 14 градусов тепла.

На остальной территории ночью будет 0 – 5 градусов тепла, а днем 5 – 10 градусов.

Всего в областных центрах столбики термометров днем будут выглядеть так:

Киев – +6...+8

Ужгород – +16...+18

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +12...+14

Ровно – +11...+13

Житомир – +8...+10

Винница – +9...+11

Одесса – +7...+9

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +5...+7

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +6...+8

Запорожье – +6...+8

Донецк – +5...+7

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Прогноз погоды в Киеве

В столице тоже будет облачно с прояснениями. Без зонтика киевлянам лучше не выходить, ведь возможен небольшой дождь. Также стоит одеваться теплее – температура ночью составит 2 – 4 градусов тепла, а днем 6 – 8 градусов.

Зато по Киевской области будет 0 – 5 градусов тепла ночью и 5 – 10 градусов днем.